Klar til gåsehud i Royal Arena: - Det er surrealistisk

- Det er både et ekstra pres og samtidig et klap på skulderen, at landstræneren har udtaget netop mig, siger manden, der deler efternavn, position og klub med landstræneren

Emil Jakobsen var blot ti måneder, da Nikolaj Jacobsen i oktober 1998 satte scoringsrekord på landsholdet med 15 basser mod Grækenland i en ydmyg gymnastikhal i Athen.

Den 21-årige venstrefløj har aldrig set forbilledet i aktion live, men i denne uge har den unge GOG’er i den grad haft lejlighed til at lære den gamle GOG’er nærmere at kende.

- Jeg tror ikke engang, jeg har set Nikolaj spille i fjernsynet. Jeg har selvfølgelig set nogle klip, og jeg ved udmærket, at Nikolaj var en af verdens bedste venstrefløje, siger knægten, der blev sparet for de ind imellem brutale montenegrinske tacklinger i det ydmygende nederlag i Podgorica onsdag aften.

Men lørdag aften i totalt udsolgt Royal Arena er der selvfølgelig lagt gevaldigt i kakkelovnen til en hyldest af de danske verdensmestre fra januar, rent sportsligt handler det selvsagt om en kærkomment hurtig revanche mod Montenegro – og for den unge Kerteminde-dreng handler det om at få sin rigtige debut på A-landsholdet.

Hvordan er det at komme under vingerne på en mand, der selv spillede en pænt god fløj?

- Det er et lille ekstra pres, kan man sige, fordi han som gammel fløjspiller har taget en ung dreng som mig med. Det er samtidig også et lille ekstra klap på skulderen, der måske giver lidt ekstra sommerfugle i maven.

Der er udsolgt. Bliver der vådt nede omkring dig, når du står linet op derinde?

- Nej, men jeg får nok ekstra kuldegysninger og vil være lidt ekstra spændt. Men jeg tænker, det er meget sundt. Jeg har selvfølgelig været nervøs før, men aldrig så meget, at det gik fuldstændig galt. Jeg suger nok vejret dybt ind, spår Emil Jakobsen.

Han og truppen missede oven i det forsmædelige nederlag fly-forbindelsen fra Wien og måtte tage en ekstra overnatning i Østrig, inden landsholdet omsider slap hjem til København fredag formiddag.

Den slags tager klassens nye dreng som regel som en ekstra oplevelse.

Hvordan er det at tjekke ind på et hotel sammen med en flok verdensmestre.

- Det er sjovt, og det er surrealistisk. Det er nogen, jeg har set op til, fra jeg var helt lille, og når man så pludselig er en del af sådan et hold, jamen så er det bare vildt.

Hvornår fik du besked?

- Jeg fik en mail lige inden, vi med GOG spillede mod Nordsjælland. Jeg tjekkede den lige en gang eller to. Jeg var temmelig overrasket, for jeg regnede jo med, jeg skulle med U-landsholdet.

Skulle du lige tjekke kalenderen?

- Det var ikke nødvendigt. Jeg slettede nogle andre ting i stedet for, haha.

Emil Jakobsen har studeret sine forbilleder på video og selv brugt kameraet for at sætte luppen på sig selv. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Unge Jakobsen er født ind i en håndboldglad familie i Kerteminde, hvor far, mor og lillebror alle har spillet. Fløjen fløj til GOG som 13-årig sammen med målmanden Frederik Hansen, der også indgår i GOG’s ligatrup.

Københavnske Helena Elver kom forbi Oure og Gudme, det sagde det for alvor bang, og i dag pendler Emil fra den jyske hovedstad til Sydfyn med spredte overnatninger hjemme i Kerteminde.

- Vi har altid kendt hinanden lidt via håndbolden, og så var hun lige en tur forbi højskolen. Hun fik en god mulighed i Aarhus United, og så ville jeg meget gerne med.

Men lørdag aften handler det om at erobre København for en passende spændt Emil:

- Det er fantastisk at være her, men lige nu og her tænker jeg ikke, jeg skal være med til det helt store. Det er en lærerig uge, hvor jeg har fået lov til at træne med de allerbedste og se, hvad jeg kan drive det til. Så må vi se, hvad det fører til i fremtiden.

