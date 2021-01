Klar til gruppefinale mod Danmark

De sydamerikanske mestre fra Argentina er med maksimumpoint klar til gruppefinalen tirsdag mod Danmark. Det blev en realitet, da Argentina i et meget tæt og indimellem rodet opgør vandt 24-21 over Bahrain.

Første del af kampen var præget af mange tekniske fejl hos Bahrain. Det udnyttede Argentina til en række lette kontramål. Da Bahrain samtidig fik en stribe udvisninger satte Argentina sig fra 4-4 på kampen.

De sydamerikanske mestre bragte sig stille og roligt foran 8-5 i en periode, hvor intet hang damme for Bahrain, der ellers spillede for flere sheiker, som var placeret på guldstole i æreslogen.

Argentinerne øgede føringen til 12-8 og virkede til at have fuld kontrol over kampen. Bahrain måtte virkelig slide for deres scoringer overfor et meget bevægeligt og aggressivt argentinsk forsvar.

Argentina formåede dog ikke for alvor at slå hullet. Et brændt straffekast gav Bahrain mulighed for at hænge på. Ved pausen var argentinernes føring reduceret til 12-10.

Efter pausen kæmpende Argentina hårdt for at bevare den spinkle føring. Bahrain bed godt fra sig og holdet længe argentinernes føring ned på blot et enkelt mål. Ved 15-15 blev der endelig kontakt. Det var 10 minutter inden i anden halvleg.

Men der stoppede ørkenens sønner ikke. Med et par raske scoringer bragte de sig foran 17-16 og så lurede den første overraskelse i Danmarks gruppe.

Et kvarter inde i halvlegen kom Bahrain for første gang foran med to mål. Med et stående langskud blev den 19-17 til Bahrain, der virkelig havde fået blot på tanden.

Men Argentina havde mere i posen. Sydamerikaneren fik kontakt ved 20-20, og så var der sat vand over til en spændende afslutning. Og her trak Argentina fra til sidst.

Congo-skytte spillede i Danmark

Kap Verde trækker sig fra VM-kamp

Geniale Gidsel