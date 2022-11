Klavs Bruun Jørgensen færdig i dansk klub

Nu er det slut i SønderjyskE.

Tirsdag formiddag oplyser klubben i en pressemeddelelse, at man har valgt at stoppe samarbejdet med Klavs Bruun Jørgensen med øjeblikkelig virkning.

- Vi er gået ind til denne sæson med målsætningen om, at Sønderjyske skal kvalificere sig til DM-slutspillet.

- Det har vi spillermaterialet til. Det er ikke lykkedes at få forløst holdets potentiale og få indfriet de sportslige ambitioner. Vi har en rigtig god trup, som kan spille rigtig god håndbold, men resultaterne har bare været for svingende, og det har vi nu taget konsekvensen af, siger Hans Christian Jensen, der er direktør i klubben.

Klavs Bruun Jørgensen nåede blot at have jobbet i et års tid. Den tidligere landstræner for det danske kvindelandshold overtog i november sidste år, efter at man havde fyret Jan Pytlick.

SønderjyskE kæmper en hård kamp for at blive en del af de øverste otte, som får adgang til medaljeslutspillet.

Efter ti kampe har holdet kun skrabet seks point sammen.

Assistenttræner Rasmus Glad Vandbæk overtager ansvaret som cheftræner, og han skal samarbejde med sportsmanager Thomas Mogensen.

