Klavs Bruun langer ud: De har sovet i timen

Dansk Håndbold Forbund (DHF) kunne hjælpe dansk kvindehåndbold, hvis forbundet fokuserede mere på eliten og landsholdet.

Det mener Klavs Bruun Jørgensen, der onsdag stoppede som landstræner for kvindelandsholdet oven på en skuffende niendeplads ved VM i december.

- Grundlæggende kan man sige, at DHF har sovet i timen. Man sidder med en amatørbestyrelse, hvis du spørger mig. En bestyrelse, som kigger på bredde og elite samtidig.

- Og det kan man bare ikke, som tingene er i dag. Bestyrelsesmedlemmerne sidder ikke med dårlige hensigter, og der er mange gode mennesker, men de er bare ikke gearet til det, siger Klavs Bruun til B.T.

Efter at have varetaget jobbet som landstræner i næsten fem år, ser han problemer, i den måde DHF organisatorisk er skruet sammen på.

- Jeg mener, at hvis man skal kigge fremad, skal man lave en elitebestyrelse, som tager sig af elite. Også eliteungdom.

- Det nytter ikke noget, at det er bredden, der styrer, hvad eliten skal. Og sådan er det lige nu. Det går ikke, siger Klavs Bruun til avisen.

Den tidligere landstræner mener, at der sidder for mange i DHF's bestyrelse, som ikke er tæt nok på, hvad der foregår.

- Der er alt for meget egnspolitik blandet ind i det, der foregår omkring eliten. Det går ikke. Man bliver nødt til at have en elitebestyrelse, som kan varetage landsholdet, ligaen, ungdomslandsholdene og de bedste ungdomsligaer.

- Og så kan den bestyrelse udstikke retningen for, hvor det er, man gerne vil hen med dansk håndbold, siger Klavs Bruun til B.T.

I interviewet fortæller han også, at han skulle have været mere brutal fra begyndelsen, og at han skulle have gået mere i krig mod den offentlige kritik, der blev rejst af ham.

Efter den opslidende VM-skuffelse føler han sig tom for energi, men lettet over landsholdsstoppet.

Hvem skal afløse Klavs Bruun? Han er klar favorit

Træt af pludselig fyring: - Det gør ondt