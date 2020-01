Klavs Bruun stopper som landstræner

Efter den skuffende VM-slutrunde i Japan, hvor Danmark missede såvel medaljer som muligheden for at kvalificere sig til OL, har Dansk Håndbold Forbund, DHF, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen sammen truffet den beslutning, at sidstnævnte stopper sit virke.

Det skriver DHF på sin hjemmeside onsdag.

- Det har langt fra været en analyse, hvor resultatet trækker i én retning. Der kan helt klart tales for og imod at fortsætte med Klavs ved roret. Men efter at have været hele vejen rundt er vi i fællesskab blevet enige om, at tiden er til at gå hver til sit i den forhåbning, at en udskiftning på trænerposten kan medvirke til at finde de sidste procent, der skal til for at opnå de eftertragtede medaljer, siger sportschef Morten Henriksen.

Hovedpersonen er selvsagt ked af samarbejdets ophør.

- Når de sportslige resultater ikke er der, er der grænser for, hvor langt man kan trække den. Men det er da ingen hemmelighed, at det har været en svær beslutning, vi har måttet træffe, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark sluttede på niendepladsen ved VM i Japan - det dårligste VM-resultat i 16 år.

Klavs Bruun Jørgensens fem slutrunder i spidsen for Danmark VM 2015 Nummer seks På hjemmebane spiller Danmark sig videre fra gruppespillet trods to nederlag. Efter sejr over Sverige i 1/8-finalen taber Danmark til Rumænien med 31-30 efter forlænget spilletid. Sejrsmålet scores i sidste sekund. EM 2016 Nummer fire Danmark vinder gruppen med maksimum point efter sejre over Montenegro, Ungarn og Tjekkiet. Danmark spiller sig endda i semifinalen efter nederlag til Norge, uafgjort mod russerne og sejr over Rumænien. Holland er dog for stor en mundfuld i semifinalen, og det samme er Frankrig i bronzekampen. VM 2017 Nummer seks Danmark taber klart til Montenegro og Rusland i gruppespillet, men går alligevel sikkert videre til 1/8-finalen, hvor Tyskland bliver besejret. Sverige slår dog Klavs Bruuns tropper med tre mål i kvartfinalen. EM 2018 Nummer otte Danmark bliver treer efter Serbien og Sverige i gruppespillet men kommer videre. Nederlag til Frankrig og Rusland betyder dog, at holdet er uden chance for videre avancement trods sejr over Montenegro i den sidste kamp. VM 2019 Nummer ni Danmark klemmer sig videre fra gruppespillet ved at slå kriseramte Frankrig med to mål i den sidste kamp. Det går dog galt i mellemrunden, da Norge vinder den første kamp. Siden bliver det til sejr over Holland og uafgjort med Serbien. Det sidste resultat betyder, at Danmark ikke får mulighed for at kvalificere sig til OL i Tokyo. Vis mere Luk

Derudover har Klavs Bruun Jørgensen som landstræner nu misset to OL i træk. Han har stået i spidsen for landsholdet siden 1. juni 2015.

I tiden umiddelbart efter VM fredede Morten Henriksen og DHF Klavs Bruun Jørgensen. Henriksen erkendte dog, at det ikke var videre sjovt at blive nummer ni ved VM.

- Det gør ondt, men jeg er her jo ikke kun for at kigge på resultater, men hvis jeg siger processer, så vil det lyde som undskyldninger. Vi skal kigge på, om vi er dygtige nok. Hvor er vi i forhold til de andre nationer? Og der synes jeg desværre, vi er blevet bekræftet i, at der stadig er et stykke vej.

- Hvordan vurderer du Klavs’ situation?

- Jamen, Klavs er landstræner ligesom hidtil.

- Har du den rigtige landstræner?

- Ja, ellers havde jeg skiftet ham ud, sagde han ved den lejlighed.

DET BRUUNE PUNKTUM: Sådan gjorde landstræneren det 2015 VM i Danmark: Danmark nr. 6 (Kikser) Danmark slår Sverige 26-19 i ottendedelsfinalen, men taber 30-31 til Rumænien i kvartfinalen. Taber kampen om femtepladsen til Rusland 21-25, og spillerne klandrer efterfølgende landstræneren for, at han slet ikke var klar over, hvor vigtig femtepladsen var. Danmark ville være kommet i en gruppe med blot to europæiske hold. 2016 OL-kvalifikation i Danmark: Danmark slået ud (Kikser) Landsholdet åbner med 25-32 mod Rumænien, og så er ballet næsten forbi. Holdet taber 22-26 til Montenegro og vinder 38-17 over Uruguay. Danmark kommer trods hjemmebane i Aarhus ikke til OL i Rio. 2016: Spillernes evaluering (Kikser) Ekstra Bladet kan i maj afsløre, at spillerne i en tre sider lang evaluering sviner Klavs Bruun Jørgensen til. Landstræneren bliver simpelt hen skilt ad. Det mest kuriøse punkt er, at han op til den første OL-kvalkamp mod Rumænien har vist gamle vhs-videoer af DM-finalen i 1997, hvor Virum med landstræneren og Søren Herskind vinder guld over Ajax. Spillerne spørger: Hvorfor skulle de se fem minutters video af Rumænien og 50 minutter af en DM-finale? Det modsatte havde måske været mere optimalt! 2016 EM i Sverige: Danmark nummer 4 (pletskud) Her kommer den eneste deciderede succes! Et EM efter OL bærer dog altid præg af slidte og stoppede spillere. Danmark vinder rub og stub i gruppen med Tjekkiet, Montenegro og Ungarn og slæber maksimumpoint med til mellemrunden, og efter kampe mod Norge 20-22, Rusland 26-26, Rumænien 21-17 venter Holland i semifinalen 22-26. Holdet taber bronzekampen til Frankrig 22-25. 2017 VM i Tyskland: Danmark nummer 6 (kikser) DHF forlænger en uge inden slutrunden med landstræneren, så kontrakten løber tre år til sommeren 2021. Danmark videre fra gruppespil med Montenegro 24-31, Japan 32-18, Tunesien 37-19, Brasilien 22-20 og Rusland 27-32. Slår Tyskland i ottendedelsfinalen 21-17 og taber til Sverige i kvartfinalen 23-26 i en kamp, de havde alle chancer for at vinde. 2018 EM i Frankrig: Danmark nummer 8 (Kikser) Danmark åbner med 30-29 over Sverige, da Sandra Toft plukker Nathalie Hagman på straffe efter tid og slår derefter Polen 28-21. Taber til et smalt serbisk hold 25-30, går i mellemrunden – og klasker sammen mod Frankrig 23-29 og Rusland 21-32. Holdet rejser sig og viser moral med 24-23 over Montenegro i den sidste kamp. 2019 VM i Japan: Danmark nummer 9 (Kikser) Danmark kommer haltende i gang med VM efter storsejren over Australien. 26-26 mod Sydkorea, 25-26 mod Tyskland og 24-18 over Brasilien sætter holdet under pres: Kun en sejr over de franske europa- og verdensmestre sender holdet ind i hovedturneringen. Landsholdet med en nok engang storspillende Sandra Toft i målet vinder 20-18. Holdet taber derefter til et afbudsramt Norge 19-22, men vinder 27-24 over Holland og skal så ’blot’ vinde over Serbien for at sende sig selv videre til en kamp om syvendepladsen. De spiller 26-26, og drømmen om OL i Tokyo næste sommer er dræbt.

