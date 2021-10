Klavs Bruun vil aflive myte

Skåret i granit, temperamentsfuld og højtråbende.

Det er sådan, håndboldtræneren Klavs Bruun Jørgensen er kendt blandt mange håndboldfans.

Men den tidligere damelandstræner og kommende Sønderjyske-træner føler, at medierne har givet et skævt billede af ham. For ganske vist passer ovenstående til dels, men det er kun en brøkdel af ham, mener han.

Lørdag udkommer hans selvbiografi 'Sort hvid', som han blandt andet har haft lyst til at skrive for at nuancere billedet af sig selv.

- Det er fint, at folk vil vurdere mig, men så gør det i det mindste på et mere nuanceret grundlag end på en timeout på ti sekunder, lyder det fra Klavs Bruun Jørgensen.

- Her får de min historie, og så kan de synes, jeg er irriterende. Men det skal ikke vurderes ud fra, når jeg står og råber. Det er så lille en del af mig.

- Det er en del, jeg kommer til at holde fast i, for jeg kan også godt lide den. For mig er der energi og engagement i det med at stå og råbe og skrige. Men det er bare en brøkdel af min person.

Men hvorfor er det så pludselig blevet vigtigt for ham at rykke ved et image, som har klæbet til ham længe?

Det skyldes blandt andet, at han i de første par år som damelandstræner på den hårde måde erfarede, at spillerne slet ikke havde øje for, at han også var en følsom mand.

Det resulterede i det tidligere så omtalte åbne brev i 2016, hvor spillerne i skarpe vendinger kritiserede træneren. Her stod det klart, at de slet ikke havde fornemmet, hvem han egentlig var.

Det fortæller han om i bogen, men det handler også om, at alder og forfængelighed har ændret sig.

- I starten spurgte folk tit, om ikke det betød noget for mig, at folk så mig sådan. Men der sagde jeg, at det ikke betød så meget. Det er det kommet til, fortæller han.

- Stille og roligt er det kommet snigende med årene. Det handler også om, at jeg er blevet ældre og en smule mere forfængelig.

Derudover er det også en udløber af, at livet som offentlig person ikke altid passer den tidligere hårdtskydende højreback. Han accepterer det, men han bryder sig ikke om, at nogle måske har en forkert opfattelse af ham på forhånd.

- Det handler også om mine egne følelser. Når der er noget, som er brændt på (i jobbet), så skal jeg stadig ned i Netto og handle. Og folk genkender mig. Det er sjældent, jeg møder folk, som er negative, men tanken er der hos mig, forklarer Klavs Bruun Jørgensen.

Han kan godt forstå, hvorfor folk husker ham for at råbe i timeouts. Det er det, de ser på tv. De ser sjældent tårerne og krammene i omklædningsrummet.

Ved EM i Sverige i 2016 viste han sine følelser, da han ved kvalifikationen til semifinalerne udløste tårer på sidelinjen i de sidste minutter af mellemrundekampen mod Rumænien.

Det overraskede mange, men ifølge Klavs Bruun Jørgensen er det en ret stor side af ham, som folk tæt på ham kender ganske godt.

- Det har altid ligget i mig. Ved store begivenheder har jeg let til tårer, og jeg viser også uden problemer, at de er der, fortæller han.