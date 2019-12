Klavs er knust

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Selvfølgelig var Klavs Bruun Jørgensen knust efter nederlaget til Norge. Flere gange var stemmen ved at knække, da han skulle sætte ord på det, der begyndte som en ren håndboldfest og dansk føring 5-0, men som midtvejs blev til et sammenbrud og som endte med et nederlag på 22-19.

Som cifrene fortæller, var det ikke i forsvaret, der var de store problemer. Det var i den modsatte ende, det var galt.

Et mentalt sammenbrud

Den erkendelse var landstræneren også nået frem til.

- Jeg er utrolig skuffet. Vi holdt op med at spille håndbold, og vi holdt op med at angribe målet. Og jeg ved ikke hvorfor, for vi gjorde det jo så godt i kampens indledning. Mn så kom fejlene.

- Jeg sagde til spillerne ude i omklædningsrummet, at det er som om, at når vi laver en enkelt fejl, som du går i en håndboldkamp af den her kaliber, så ligger vi en sten i en rygsæk. Og jo flere fejl vi laver, jo tungere bliver rygsækken, og pludselig spiller du bagoverbøjet, og så er det svært at spille håndbold. Det er noget, vi slås med, og der er noget, der foregår her, siger Klavs Bruun og peger på sin tinding.

Han var igen vældig godt tilfreds med sit forsvar, mens han til gengæld så flere problemer i angrebet.

- Vi skulle have spillet et mere disciplineret angrebsspil, men overvejende var jeg godt tilfreds med den måde, vi satte tingene op på. Det var, som vi havde aftalt. Og vi fik temposkiftene med Mie Højlund.

- Vi ved udmærket, at Norge har et godt forsvar og en dygtig målmand, men når vi har overtalssituationer, skal vi selvfølgelig være bedre til at udnytte dem. Det har været en kvalitet hos os indtil kampen i dag.

- Vi har været gode i overtal, men det var vi bestemt ikke i dag, og det bliver afgørende, når vi taber med tre mål. Vi ligger flere gange efter med et enkelt mål, og vi har flere muligheder for at komme helt op og måske endda også foran i et overtal, men så taber vi situationerne. Det kan du bare ikke tillade dig på det her niveau.

- Jeg synes ikke, at Norge kom med noget, som vi ikke var forberedt på, siger Klavs Bruun.

Klavs Bruun kæmpede for at få sine spillere på rette spor. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Selv om muligheden for at nå en semifinale nu er mikroskopisk, er der stadig meget at slås for ved VM.

- Nu handler det for os om at få så mange point som muligt, så vi kan sikre os adgang til det olympiske kvalifikationsspil, siger landstræneren.

Danmark møder Holland mandag og Serbien onsdag. Sejre i de to kampe vil sikre Danmark afgang til kvalifikationen til OL, som finder sted næste år i Tokyo.

Dommen efter VM-gyser: To danskere var verdensklasse

Se også: Ros fra verdens bedste nordmand: I er et godt hold

- Det var svært at falde ned

Fænomenal klasse: - Det er uhørt