Kloden i krise: - Det er skræmmende

Klimaforandringerne er en virkelighed, der påvirker os alle. Det er også et emne, som berører håndboldkvinderne, der for tiden slår sig løs ved VM i Spanien. Ekstra Bladet har været på rundtur i truppen for høre, hvordan spillerne selv tackler de klimatiske udfordringer.

Trine Østergaard svinger hammeren. Foto: Lars Poulsen.

Trine Østergaard:

- Det er rigtig godt, at der kommer fokus på det, for det er et emne, vi ikke kommer uden om. Vi skal hjælpe hinanden for at skabe de bedste rammer for de kommende generationer. Personligt prøver jeg selv at optimere på alle mulige måder, men jeg er næppe den største klimaktivist.

- Jeg prøver at spise økologisk, og jeg tænker over madspild og affaldssortering. Jeg køber heller ikke tøj, som er produceret alle mulige trælse steder.

Althea Reinhardt med endnu en redning. Foto: Lars Poulsen.

Althea Reinhardt:

- Jeg er ikke over fanatisk, men der hvor jeg kan tage hensyn, der gør jeg det. Jeg er også med på affaldssortering, og jeg husker at slukke lyset. Jeg er ikke veganer.

Simone Petersen driver bolden frem. Foto: Lars Poulsen.

Simone Petersen:

- Det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Selvfølgelig læger jeg mærke til, hvad der sker i medierne og jeg gør mit bedste for at sortere skrald. Men jeg gør ikke noget ud over det.

- Samler du affald op i naturen?

- Nej, det gør jeg faktisk ikke.

- Spiser du økologisk?

- En gang imellem.

Jesper Jensen køber gerne økologisk. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Jensen:

- Jeg tænker over det i dagligdagen, og jeg prøver også at opdrage mine børn til det. Jeg er på ingen måde fanatisk, men jeg er opbakkende. Jeg køber ikke 100 procent økologi, men så meget som overhovedet muligt. Jeg går meget op i affaldssortering. Miljøet er et vigtigt emne.

Mette Tranborg bryder igennem. Foto: Lars Poulsen.

Mette Tranborg:

- Jeg er bevidst om at sortere mit affald. Og jeg gør, hvad jeg kan for at bidrage. Men det er ikke noget, jeg har super meget fokus på. Det er håndbolden, der fylder.

Lærke Nolsøe har scoret igen. Foto: Lars Poulsen.

Lærke Nolsøe:

- Jeg er blevet mere bevidst om det de seneste år, og nu spiller jeg jo i Viborg, som har fokus på at ville være en grøn klub. Jeg forsøger at bruge en drikkedunk, som ikke er af plastik. Jeg kan også spise kødfrit en gang imellem. Men jeg er ikke vegetar. Da jeg boede i København, skulle vi sortere skrald.

- Det skal I ikke i Viborg?

- Ikke i så stort et omfang som i København. Men vi har en bio-skraldespand. Jeg er bevidst om det, men jeg har da også en bil. Det er en hybrid.

Line Haugsted er glad for plantebaseret mad. Foto: Lars Poulsen.

Line Haugsted:

- Min klub, Viborg HK, vil gerne være verdens grønneste klub. Vi har genbrugsflasker, vi bruger ikke plastikbestik, og der er flere andre tiltag. Vi samarbejder med Naturli’, som er plantebaseret mad. Det har jeg også taget ind derhjemme. Generelt er jeg ikke super vild med kød. Jeg er ikke vegetar. Jeg kan bare ikke så godt lide at røre ved kød, når jeg skal tilberede det. Så er det nemmere med plantebaseret mad.

- Du skal da have dig en kok.

- Ja, det ville være rart. Jeg har hus, så der sorterer vi rigtig meget affald.

Sandra Toft har stået et strålende VM. Foto: Lars Poulsen.

Sandra Toft:

- Jeg gør helt sikkert ikke nok, hvis jeg skal være ærlig. Da jeg spillede i Team Esbjerg, havde jeg en hybridbil, og det var jeg meget stolt af. Siden da har jeg ikke gjort nok og kører nu i en helt almindelig benzinbil.

- Jeg vil ikke sige, jeg er bekymret for fremtiden, for jeg tænker, at andre, der ved mere end mig, nok skal fikse det.

Simone Böhme kan forstå bekymringen for klimaet. Foto: Lars Poulsen.

Simone Böhme:

- Jeg kan godt forstå bekymringen, og jeg forsøger at gøre mit for at gøre verden til et bedre sted at være. Det handler jo også om de små ting i hverdagen: Plastic, papir og så videre, og jeg sorterer – det har jeg lært af min mor.

- Jeg spiser mindre kød, det har jeg efter hånden gjort i et par år, og det fungerer rigtig fint.

Anne Mette Hansen synes, at udviklingen er skræmmende. Foto: Lars Poulsen.

Anne Mette Hansen:

- Personligt synes jeg, det er alarmerende, når man f.eks. ser nogle gamle billeder fra Grønland og så kan sammenligne med nu og se, hvor meget is der er forsvundet. Det er skræmmende.

- Det undrer mig også, at alting stadig er pakket ind det ene lag plastic efter det andet i supermarkedet, og på sådan nogle praktiske områder synes jeg godt, vi kunne være skarpere.

- I Ungarn har vi ikke samme sorteringssystem som i Danmark, men på holdet sorterer vi og dumper affaldet i de containere, der er foran lejlighedskomplekset, hvor mange af os bor. Vi bruger jo mange vandflasker, så vi har indført en ordning, hvor vi på skift en uge ad gangen står for det.

Emma Friis svæver og scorer. Foto: Lars Poulsen.

Emma Friis:

- Det er skræmmende, og jeg er selv blevet mere opmærksom på det og har faktisk set rigtigt mange dokumentarer om problemet. Jeg føler, at jeg gør det, jeg kan lige nu – og det er jo små ting som f.eks. affaldssortering.

- Jeg spiser ikke længere særlig meget kød, og det er udelukkende på grund af klimaet. Det er et aktivt valg.

Louise Burgaard kæmper sig igennem. Foto: Lars Poulsen.

Louise Burgaard:

- Jeg står nok ikke i frontlinjen til demonstrationerne, men jeg er bekymret, og jeg har lige købt abonnement hos Zetland, fordi jeg skammede mig over, hvor ringe informeret, jeg faktisk var.

- Jeg har et ambivalent forhold til det, for som håndboldspiller er du sjældent særligt klimavenlig. Vi flyver ofte til Rusland med to mellemlandinger for at spille 60 minutters håndbold, vi rejser i det hele taget meget, og i Frankrig drikker man vand fra flaske.

- Jeg prøver at gøre de små ting, jeg kan i hverdagen og prøver at spare på kødet, men overordnet set er vi mange, der ikke gør nok. Men når du er i Ungarn, er du jo nødt til at spise den fladbankede kylling, de serverer.

Vi skal alle bidrage, siger Mie Højlund. Foto: Lars Poulsen.

Mie Højlund:

- Man kan se, hvor hurtigt det går, og vi skal alle bidrage med det, vi kan. Jeg sorterer lige som alle andre, og jeg ville ønske, jeg var blevet bedre til at køre mindre i bil – men det er jeg desværre ikke. I fremtiden vil jeg tage mere miljøbevidste valg og f.eks. overveje at købe en elbil næste gang.

- Jeg har flere dage, hvor jeg ikke spiser kød, men… Jeg er jo datter af en slagter, så det må helst ikke slippe ud, haha. Han kan til gengæld mærke, at der ikke bliver købt så meget kød som for 20 år siden.

Kathrine Heindahl forsøger mange ting på klimaets vegne. Foto: Lars Poulsen.

Kathrine Heindahl:

- Det fylder en stor del af mediebilledet, så jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke er opmærksom og bekymrer mig. Men jeg er ikke gået totalt i anti-rejse, anti-plastic og anti-kød mode. Jeg forsøger at tænke over det.

- Det er klart, at vi i Rusland ikke kan drikke vand fra hanen, men jeg har i stedet for altid at købe vand på plastflasker købt en kande med et filter, så jeg faktisk kan drikke vandet fra hanen, når det er løbet gennem et filter i kanden.

- Jeg forsøger med mange ting og spiser mindre kød, men jeg går ikke rundt og tænker over, hvad mit co2-udslip så var i dag.

Kristina Jørgensen føler et ansvar. Foto: Lars Poulsen.

Kristina Jørgensen:

- Selvfølgelig føler man er ansvar. Vi har Naturli’ som sponsor i Viborg HK. De laver plantebaseret mad, og det prøver jeg nogle gange om ugen. Det er rigtig fint. Jeg kan godt lide deres falafler.

- Jeg prioriterer nogen kødfrie dage. Jeg tænker også over ikke at bruge engangsplastik. Jeg køber også secondhandtøj. Der er mange ting, men selvfølgelig kan jeg altid blive bedre.

Også dine? Her er VM-heltenes forbilleder

Løfter sløret: Tjener penge på billeder

VM-kvindernes karrieredrømme: Direktør, kosmetolog og jura