Knæet er allemandseje: Nu gider han ikke mere

Det er en smertefri landstræner, der lige nu forbereder sig på at samle OL-truppen inden løjerne i Tokyo.

Det er til gengæld også en Nikolaj Jacobsen, der er ved at være træt af at tale om sit ’kunstige’ venstre knæ, hvor han dog oven på mekanikken fik lov at beholde den knæskal, han blev udstyret med i 1971.

- Jeg har ingen kommentarer! Jamen, for helvede altså. Mit knæ har jo været allemandseje, jeg har ikke kunnet bevæge mig nogle steder, uden folk har skullet spørge til det skide knæ hele tiden. Så jeg gider ikke sige mere om det.

Siger han og griner.

- Nej, det går rigtig godt, og det gør det helt afgjort ikke for alle. Men jeg har haft et super godt forløb, det er gået efter planen og faktisk også lidt hurtigere. Jeg har genoptrænet godt, så alt i alt er både jeg og mit behandlerteam tilfredse.

Har du smidt krykkerne?

- Jaja, for helvede. Jeg har da også spillet tre runder golf! Jeg kan ikke gå rundt banen rundt endnu, så jeg kører – men det kommer. Det går godt i godt, siger Nikolaj Jacobsen.

Efter et sammenstød for over 20 år siden er problemet gået fra slemt til værre – og smerterne fra ondt til ulidelige.

- Smerterne er helt væk. Der er nogle småting, der lige skal justeres, og jeg mangler nogle muskler, men det går rigtig godt.

Nikolaj Jacobsen kommer altså ikke haltende til et OL, der åbner 23. juli, men på grund af syv timers tidsforskel med tilhørende jetlag letter de forsvarende olympiske mestre fra Danmark allerede 14. juli og lander i Japan den 15.

- Vi har lavet en aftale med værterne på stillehavsøen Okinawa, hvor vi skal bo på samme hotel og træne i samme hal som kvindelandsholdet, da det var til VM i 2019, beretter sportschef Morten Henriksen.

21. juli rykker landsholdet til Tokyo og ind i den olympiske by.

- Vi har talt med Frankrig om en uofficiel testkamp eller samtræning samme dag. Det afhænger af, om vi må for IOC, siger sportschefen.

Danmark åbner med en kamp mod de japanske værter dagen efter den officielle åbning. Den spilles lokal tid kl. 21.30, men derefter lurer der nye oplevelser for landsholdet, der bl.a. skal spille 14.15, 19.30 og klokken 9.00 om morgenen lokal tid.

Den skal de danske tv-seere fange kl. to om natten dansk tid…