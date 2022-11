Knusende opvisning: Norge klar til EM-finale mod Danmark

Det bliver en flok revanchelystne modstandere, som Danmark skal møde i finalen ved EM i kvindehåndbold søndag.

Fredag aften sikrede Norge sig nemlig den anden plads i kampen om EM-trofæet, da det i semifinalen blev til en sejr på 28-20 over Frankrig.

Det skete i en indledningsvis tæt kamp, hvor Norge dog i det meste af anden halvleg havde et lille overtag og til sidst kørte Frankrig over.

Danmark og Norge mødte hinanden så sent som i onsdags, hvor danskerne som bekendt vandt.

Mens det danske kvindelandshold skal spille sin første finale i 18 år, er Norge anderledes erfaren, når det gælder de helt store kampe.

I EM-regi har Norge været den ene halvdel af otte af de seneste ni finaler, hvoraf syv er blevet vundet.

Ved VM har nordmændene været i tre af de seneste fire finaler med to sejre til følge.

Det bølgede frem og tilbage i første halvleg mellem Norge og Frankrig. Med få undtagelser var ingen af holdene foran med mere end et enkelt mål.

Det ændrede sig så efter pausen, hvor Norge tog teten. For første gang i kampen kom et af holdene foran med tre mål, da Norge gjorde det til 17-14.

Frankrig fik mindsket det norske forspring til et enkelt mål et par gange mere, men så begyndte Norge igen at trække fra.

Med cirka ti minutter tilbage gjorde Norge med tre mål i træk det til 24-19, og så lignede det en svær opgave for Olivier Krumbholz' mandskab, der da heller ikke formåede at lave et comeback. Tværtimod gik Frankrig helt i opløsning, og Norge satte tingene på plads.

Finalen mellem Danmark og Norge går i gang søndag klokken 20.30 og spilles i Arena Stozice i den slovenske hovedstad, Ljubljana.