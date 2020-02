Knuser dansk OL-håb

Det thailandske kvindelandshold i håndbold bliver det 12. og sidste hold, der deltager i OL-kvalifikationsturneringen.

Det skriver Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside mandag.

Dermed er Danmarks spinkle håb om en plads i turneringen lukket.

Coronavirus giver Danmark OL-håb

De danske håndboldkvinder havde ellers muligheden for at komme i spil til en plads i kvalifikationsturneringen, efter at den dødelige coronavirus havde fået både Kinas og Hongkongs landshold til at melde afbud.

Thailand var det sidste asiatiske land i rækken til at få muligheden, og landets olympiske komité valgte altså at takke ja.

Danmark missede muligheden for selv at sikre sig en plads i turneringen, da holdet skuffede med en niendeplads ved VM i december.

Som konsekvens valgte Dansk Håndbold Forbund (DHF) og landstræner Klavs Bruun Jørgensen i januar at stoppe samarbejdet.

Thailand dumper ned i gruppe 3 og skal møde Norge, Montenegro og Rumænien.

Kampene spilles 20. til 22. marts i Montenegro.

