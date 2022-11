Knuste danske stjerner: Der går nok lige nogle dage

Sandra Toft og Rikke Iversen skal nok finde overskud til at glæde sig over en sølvmedalje. Det bliver bare ikke lige med det første

Det var en flok beklemte og ærgerlige danske spillere, der kom ud til den danske presse sent søndag aften efter EM-finalen i Ljubljana.

De havde rakt ud efter EM-pokalen og guldmedaljerne, og de var så tæt på, at de næsten kunne røre dem.

Men de rutinerede nordmænd hapsede dem, da det hele strammede til, og det gjorde selvsagt voldsomt ondt på alle danskere. Især fordi Danmark onsdag endelig havde fået krammet på ærkerivalerne fra nord.

- Lige nu er det hårdt og virkelig nedern, sagde Rikke Iversen til Ekstra Bladet, mens hun kiggede ned på sølvmedaljen.

- Vi ved jo godt, at træerne ikke nødvendigvis vokser ind i himlen, men vi troede på, at det kunne lade sig gøre, så det føles sgu lidt hult at stå her, sagde hun.

Sandra Toft havde som flere andre tårer i øjnene.

- Vi har pøvet at blive otter og tier og hvad ved jeg, og nu er vi i EM-finalen. Jeg er stadig stolt, men det gør bare ondt, sagde stjernekeeperen.

Rikke Iversen undervejs i kampen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi følte, vi havde styr på dem. Vi førte jo med fire mål. Men så stresser de os lidt, vi smider bolde væk, der er skridt og mange, mærkelige fejl. Vi løber heller ikke ordentligt hjem. Åååh, sagde Rikke Iversen ærgerligt.

Både hun og Sandra Toft var dog enige om, at de trods alt kommer hjem med en medalje, og at det igen var et skridt op i forhold til først fjerdeplads i 2020 og derpå bronze sidste år ved VM.

- Når vi kommer hjem og venter nogle dage, skal vi nok blive rigtig stolte af den, sagde Iversen.

- Men der går nok lidt, kom det tørt fra Toft.