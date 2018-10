København åbner CL med flot skalp mod storhold

København Håndbold fik noget nær en perfekt indledning på gruppespillet i Champions League i denne sæson.

Lørdag tog de danske mestre i første kamp i turneringen imod det franske storhold Brest-Bretagne, som hører til på øverste hylde i europæisk håndbold.

København vandt opgøret 32-28 og fik dermed en god indledning på turneringen, hvor målet er at gå videre fra gruppen.

I næste kamp venter svenske Sävehof på udebane, efter at svenskerne lørdag tabte 21-30 til Rostov-Don på udebane.

- Det var en fed oplevelse. Spillerne gjorde det fantastisk mod et rigtig godt hold. De havde det ekstra gear fra 15 minutter og første halvleg ud.

- Vi følte dog, at vi godt kunne matche dem, og vi fik godt styr på det i anden halvleg, siger træner Claus Mogensen til TV3 Sport.

Claus Mogensen kunne se sit hold være bagud med fem mål på et tidspunkt i første halvleg, og det var tydeligt, at det krævede noget ekstra at vinde kampen.

Indledningen var ellers godkendt, og København var foran 7-3 efter Hanna Blomstrands scoring efter otte minutter.

Tre scoringer i træk bragte dog Brest tilbage, og efter 17 minutter var stillingen 10-10.

Herfra smuldrede det dog, og Brest bragte sig foran 16-11, inden København igen kom godt med mod slutningen af halvlegen og gik til pause bagud 16-18.

En scoring til franskmændene efter pausen øgede afstanden igen, men efter ti minutter var København bagud 22-24 i det åbne opgør.

København var helt med efter et kvarter, hvor først Kelly Dulfer reducerede yderligere, hvorefter Jenny Alm udlignede for københavnerne.

Anne Cecilie D. de la Cour bragte København foran 25-24, og selv om Brest fik reduceret, så trak København fra med tre scoringer i træk.

Mai Kragballe Nielsen øgede til 28-25 med syv minutter igen af opgøret.

Jenny Alm spillede en hovedrolle i opgøret og tog ansvar, og med sin syvende scoring i opgøret øgede hun føringen til 29-26 i den hektiske slutfase.

Med fire minutter igen bragte København foran med fire mål, og nede 27-31 var opgaven for vanskelig for Brest.

