København Håndbold henter norsk landsholdsfløj

København Håndbold opruster på spillerfronten frem mod den kommende sæson.

Klubben, der netop har vundet grundspillet i Danmarks bedste liga, henter således den norske venstrefløj Thea Mørk i Larvik på en treårig kontrakt, oplyser København Håndbold i en pressemeddelelse.

26-årige Thea Mørk, der er tvillingsøster til Norges vel nok største stjerne Nora Mørk, er netop blevet udtaget til Norges A-landshold.

Træner Claus Mogensen er begejstret for tilgangen.

- Thea er en meget alsidig fløjspiller, som er teknisk dygtig og har et varieret skudrepertoire. Hun besidder også gode kvaliteter, når hun kommer ind i banen og deltager i spillet med både streg- og bagspillere.

- Vi får i Thea også en rigtig god forsvarsspiller, der er aggressiv og duelstærk, og hun kan også dække inde i banen og i et offensivt forsvar, siger Claus Mogensen til København Håndbolds hjemmeside.

Han mener, at man i Thea Mørk får tilført en stærk personlighed og vindertype.

– Hun har i mange år været kulturbærer i den ekstreme vinderkultur, som findes i Larvik HK både nationalt og i Champions League, og det er i høj grad også en kvalitet, vi ser frem til at få glæde af i København, siger Mogensen.

Mørk ser frem til nye udfordringer efter otte år i Larvik.

– Jeg håber, at jeg kan vokse i København. Både som håndboldspiller og som person. Jeg har været i Larvik i otte år, og jeg føler næsten, at jeg nu skal flytte hjemmefra på ny.

- Det bliver spændende med et nyt eventyr, og jeg håber, at vi sammen kan skabe gode resultater og store oplevelser for alle i og omkring klubben, siger Thea Mørk.

