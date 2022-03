København Håndbold henter tysk landsholdsspiller

Den danske håndboldspiller Silje Brøns Petersen, som har fået tysk statsborgerskab og spiller på det tyske landshold, skifter til København Håndbold fra næste sæson.

Det oplyser klubben onsdag på sin hjemmeside.

København-direktør Louise Svalastog er meget tilfreds med forstærkningen på posten som playmaker.

- Silje har gennem mange sæsoner spillet i den tyske Bundesliga og har vist, at hun er en dygtig playmaker, og det mundede ud i, at hun fik debut på det tyske landshold i 2021.

- Hun er en spændende strategisk stærk spiller, der er god til at sætte spillet op. Derudover er hun de sidste par år blevet rigtig farlig i sit eget spil.

- Hun har lagt lidt kilo på sin fysik, og det er tydeligt, at det har gjort hende hurtigere og stærkere i sit duelspil, siger Louise Svalastog til klubbens hjemmeside.

Silje Brøns Petersen var ungdomsspiller i Rødovre og spillede i sine første seniorår for Virum-Sorgenfri i den næstbedste danske række.

Efter et ophold i Ungarn flyttede hun i slutningen af 2016 til Tyskland, hvor hun har boet og spillet siden. Først i HSG Blomberg-Lippe. Og de seneste to sæsoner i topklubben TuS Metzingen uden for Stuttgart.

- Det har længe været mit ønske at prøve mig af i den danske liga, og at det bliver København er fantastisk, når jeg er født og opvokset her.

- Jeg glæder mig til at støde til truppen og møde trænerne, de øvrige spillere og ikke mindst klubbens fantastiske fans, siger Silje Brøns Petersen.

Hun nåede aldrig at spille på et dansk landshold og har aldrig før optrådt i den bedste danske række.

I forbindelse med VM i december, hvor Silje Brøns Petersen spillede for Tyskland, forklarede hun nærmere om beslutningen om at blive tysk statsborger.

Hun fortalte, at hun har fulgt det danske landshold tæt og håbet, at landstræneren en dag ville ringe til Sydtyskland for at kalde den ukendte danske bundesligaspiller ind i folden.

Det skete aldrig, og derfor gik hun efter en karriere på det tyske landshold i stedet.