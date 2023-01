Københavns håndboldkvinder sænker Nykøbing Falster

Det er tæt i tabellen i den bedste danske håndboldrække for kvinder, og tirsdag aften blev det endnu tættere.

København Håndbold vandt overraskende 32-28 ude over Nykøbing Falster. De to hold er nu placeret side om side på fjerde- og femtepladsen med 16 point efter 12 kampe.

Det ligner fortsat to sikre pladser i slutspillet, som går til de otte bedste hold i tabellen.

Især København-spilleren Emma Navne sprudlede og leverede otte mål og blev kampens topscorer.

- Det var dejligt. Jeg er ikke den, der normalt laver så mange mål. Det gør mange af de andre. Så de var forberedt på dem, og så blev der mere plads til mig, siger Emma Navne til TV 2 Sport.

Nykøbing-træner Jakob Larsen var ikke tilfreds med indsatsen fra start, hvor københavnerne kom foran 9-5 og ved pausen førte 18-13.

- Vi hang efter fra start. Vi var ikke klar til at møde den fysik, de kom med. Det tog for lang tid, før det gik op for os.

- Anden halvleg var noget helt andet, men der blev for langt op, siger Jakob Larsen til TV 2 Sport.

Nykøbing fik kappet noget af Københavns forspring i anden halvleg, da holdet reducerede til 23-25.

Det stod også 26-28 lidt senere, men tættere på kom hjemmeholdet ikke. I stedet endte det med en komfortabel sejr til København.

I toppen af rækken har Ikast og Odense 20 point, mens Team Esbjerg på tredjepladsen ligesom tirsdagens to duellanter har 16 point.