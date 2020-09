Københavnske håndboldkvinder uddeler tæsk

Der var københavnsk glæde i Bambusa Kvindeligaen, da København Håndbold tirsdag tog imod Aarhus United.

Københavnerne var i målhumør og vandt med hele 32-24.

Dermed spillede København sig på ti point på fjerdepladsen efter seks kampe.

Foran ligger Viborg, Team Esbjerg og Herning-Ikast alle med samme pointantal for en kamp færre.

Gæsterne fra Aarhus forblev med nederlaget på syv point på sjettepladsen, og det var derfor kun et enkelt point der adskilte holdene inden kampen.

Med fem mål før pausen var Mie Rej stærkt medvirkende til, at København kunne gå til pausen foran 15-12.

Mie Rej fik dog ikke leveret meget mere i opgøret, da hun blot 39 sekunder inde i anden halvleg modtog et rødt kort for at skyde bolden direkte i ansigtet på gæsternes målvogter Martina Thörn.

Aarhus skulle på måljagt efter pausen, men gæsterne lagde ud med at misbruge et straffekast i anden halvleg, og Aimée Von Pereira øgede til 16-12.

København satte sig på opgøret og var foran 21-15 efter 40 minutter, da Pereira igen scorede.

København nød godt af at skrue tempoet i vejret, og København kom foran 23-16, inden Line Ellertsen reducerede fra stregen for gæsterne.

København var foran 27-20 med ti minutter igen, og tyske Pereira var på pletten igen og øgede til en føring på otte mål.

Den blev vekslet til ni måls afstand, da Aarhus var to spillere i undertal, og det var næsten for nemt for København, som også kom på 30-20, inden foden blev lettet en smule fra speederen i slutfasen, og sejren endte med at være på otte mål.

Vendsyssel Håndbold er stadig noteret for et enkelt point i bunden af ligaen, efter at holdet tirsdag havde besøg af Silkeborg-Voel KFUM.

Nordjyderne var godt nok foran 20-17 en overgang i anden halveg, men måtte indkassere et nederlag på 26-29.

Gæsterne har på syvendepladsen syv point ligesom Aarhus.