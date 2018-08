Kom i modvind efter graviditet: Nu venter dansk eks-landsholdsspiller barn igen

Da tre Odense Håndbold-spillere sidste år meddelte klubben, at de var gravide, skabte det bølgeskvulp på ledelsesgangene.

Odense-træner Jan Pytlick kom i modvind efter beskyldninger om, at han havde fortalt spillertruppen, at graviditeter ikke var 'velansete' eller 'acceptable'. Den del afviste Pytlick, men han indrømmede, at timingen af graviditeterne irriterede ham.

- Jeg har intet imod, at spillere bliver gravide. Det er en kvindes ret. Det, der har været irriterende, er, at vi har lavet en aftale med en spiller på tre år. Efter tre måneder er spilleren så gravid, og sådan har det egentlig været med de tre graviditeter, vi har i øjeblikket, sagde han dengang til TV2 Sport.

Jan Pytlick var irriteret over tre graviditeter, der ramte Odense sidste år. Foto: POLFOTO/Tim Kildeborg Jensen

En af spillerne, der blev gravid sidste år, var stregspilleren Susan Thorsgaard. Og nu er hun så gravid igen.

- Vi ønsker tillykke til Susan Thorsgaard med de lykkelige omstændigheder, og ellers bruger vi al vores fokus og energi på den dygtige spillertrup, vi har til rådighed, og på den spændende sæson, der venter forude, siger klubdirektør Lars Peter Hermansen til TV 2 SPORT.

Han fortæller samtidigt, at Thorsgaard derfor er sygemeldt.

Hun fik i sidste sæson at vide, at hun ikke var en del af klubbens planer, efter hun kom tilbage fra sin første graviditet, og nu virker det til at være rimelig klart, at hun ikke kommer tilbage på banen for Odense igen.

Danske håndboldklubber skal betale løn til spillerne under deres graviditet, og det kan fra klubbens side være en ulempe.

Den tilladte samlede løn for truppen udregnes på baggrund af klubbens økonomi, og da en gravid spillers løn tæller med i det samlede regnskab, kan det begrænse klubben økonomisk i jagten på en afløser.

Susan Thorsgaard kom til Odense fra FCM i 2016. Hun har spillet 120 kampe for det danske landshold.

Se også: Kort eventyr i udlandet: OL-guldvinder vender hjem til Danmark

Se også: Aldrig fed og færdig: 44-årig skifter til jysk klub

Se også: Se det rørende øjeblik: Dansk landsholdsspiller frier til kæresten