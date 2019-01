Konge-åbning på VM: Danmark uddelte læsterlige klø

ROYAL ARENA (Ekstra Bladet): Kongelig underholdning i Royal Arena! Danmark kværnede en flok sagesløse sydamerikanere i brædderne og fik en formidabel VM-start foran et mere end begejstret publikum på en aften, da TV2 Play som regel var to scoringer bagud!

Chile blev løbet i smadder, og sejren på 39-16 efter forrygende 22-4 ved pausen var ikke et mål for stor. I øvrigt ikke noget pissegodt argument for frem over at lukke yderligere otte hold ind til VM-slutrunderne…

En enkelt skønhedsplet: Danmark havde en mindre scoringskrise på små tre minutter, men så bankede Lasse Svan endelig bolden ind til 13-4! Chile hang på til 8-4, men scorede så ikke et eneste sølle mål resten af første halvleg!

Ren dansk magtdemonstration i Royal Arena, hvor man roligt kan notere, at skiltningen til og i hallen lader en del tilbage at ønske, hvis man lige undtager advarselstavlerne på de få parkeringspladser, hvor man absolut ikke må holde!

End ikke én sølle tavle på motorvejen viser vej til den kongelige arena, og det skal da ellers godt nok være en sørgelig glaspuster i provinsen, der ikke kan få en chokoladefarvet henvisning fra den nærmeste kommunevej.

Så vi skal naturligvis ikke hæfte større etiketter på den danske åbningskamp mod Chile og blot stilfærdigt nævne, at der var ENSRETTET.

Kronprinsen entrede det IHF-blå gulv til rockstjerne-applaus, holdt en fejlfri tale og gik ud igen akkompagneret af euforiske klapsalver, men i det samme kom KONGEN så ind på gulvet til et endnu større jubelbrøl. Nikolaj Jacobsen klappede og stak en knytnæve i vejret, og så var vi sådan ca. klar til at gå i gang.

Og det var de. Toptunede og tændte i en næsten fejlfri forestilling, hvor Niklas Landin stod med 71 pct. inden pausen, og målene haglede ind i den anden ende i en skøn blanding af hidsige kontraer og hurtige dræber-raids efter de få opgiverkast.

Casper U. Mortensen hakkede otte pinde i boksen allerede i første halvleg og lignede selvsagt en trussel mod Nikolaj Jacobsens gamle scoringsrekord på 15 sat i en græsk gymnastiksal i forrige årtusinde. Landstræneren valgte klogelig at sende Magnus Landin i aktion efter pausen…

Casper U. Mortensen nærmede sig med raketfart Nikolaj Jacobsens scoringsrekord på landsholdet. Men så bænkede selvsamme Jacobsen ham. Foto: Jens Dresling

Der var rigeligt med bravurnumre på et festprogram, der bød på Casper U. Mortensen-scoring bag om ryggen, finurlig frispilning af Rasmus Lauge til Lasse Svan, den tilbagevendte far Mikkel Hansens solide flæk op i det lange hjørne og et forrygende missil af en underhånd, der nær havde flækket netmaskerne i stumper og stykker til 26-8.

Okay, niveauet sank en cru efter pausen, men Nikolaj Jacobsen fik alle mand i sving, ingen skader, der blev fyret gevaldigt op under VM-raketten, og slutrunden er skudt i gang med maner.

Jannick Green reddede med pandebåndet, Nikolaj Øris fik endelig scoret sit første slutrunde-mål, Henrik Møllgaard scorede. Hvad kan gå galt?

Se også: Misundelse i tv-studiet: Nu får han selv chancen med landsholdet

Når Danmark er allerbedst, ligner vi et gyldent vinderhold

Mikkel Hansen langer ud: - Det er en spøjs tilgang til tingene