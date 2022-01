Kongernes tvekamp

Tredje semifinale i træk: Aftenens semifinale ved EM er også et møde mellem to af de mest vindende trænere

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Så sad de der på podiet. De to mestre. Troldmænd, om man vil. Med mundbind på. Og kastede venlige ord i hovedet på hinanden. Respekt hele vejen rundt.

Jordi Ribera, spansk landstræner, 58 år og i spidsen for det spanske landshold, der har vundet de seneste to EM-slutrunder, og som går efter et sjældent hattrick.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jordi Ribera. Foto: Jens Dresling.

Bænkevarmere

På sin venstre side havde han Nikolaj Jacobsen, 50 år, dobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen. Foto: Jens Dresling.

Kender de hinanden de to trænere? Det kan man vist roligt sige.

De mødte hinanden i semifinalen ved VM i Egypten for et år siden. Danmark vandt 35-33. Mikkel Hansen storspillede og scorede 12 gange.

Så gik der et halvt år. Så mødte de hinanden igen. I semifinalen ved OL i Tokyo. Danmark vandt 27-23. Mikkel Hansen, med 12 mål, og Niklas Landin, med 12 redninger, storspillede.

Man aner et mønster. Og både Mikkel Hansen og Niklas Landin er i vældig form, inden det i aften klokken 18 går løs i den tredje semifinale på et år mellem de to mestertrænere.

Men hvor Danmark stort set stiller med den samme trup, som vandt VM-guld og OL-sølv, dog forstærket med Rasmus Lauge, er Spanien midt i et generationsskifte.

Ældre spillere er stoppet, og så mangler spanierne deres største stjerne, Alex Dujshebaev, som er ude med en skade.

Til gengæld har Jordi Ribera taget fem slutrunde-debutanter med til EM. Her har især en gjort sig bemærket.

Agustin Casado er en 25-årig venstre back, som hovedsageligt afslutter i bunden af målet. Han er Spaniens topscorer ved EM med 31 mål. Han bruger mange forsøg til sine mål. Scoringsprocenten er 58. Han er nummer 16 på EM’s topscorerliste.

Artiklen fortsætter under billedet...

Agustin Casado, i rødt, svæver i luften i kampen mod Polen, som Spanien med besvær vandt med et enkelt mål. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix.

Generationsskifte

Spaniens næstmest scorende er den 33-årige veteran, Jorge Maqueda. Højrebacken er noteret for 24 mål og er nummer 25 på topscorerlisten. Scoringsprocenten er 55 procent.

En af årsagerne til at Danmark er favorit hos bookmakerne følger her:

Mikkel Hansen er nummer syv på EM’s topscorerliste med 40 mål. Scoringsprocenten er 70.

Mathias Gidsel er nummer ti på listen med 35 mål og en helt utroligt scoringsprocent på 97.

Af andre interessante tal kan nævnes, at Danmark med 214 mål er det hold, der har scoret mest ved slutrunden. Spanien har lavet 194.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mathias Gidsel har en scoringsprocent på 97. det er imponerende. Foto: Lars Poulsen.

Tager mere

Danmark har en scoringsprocent på 70,4. Det er den højeste ved slutrunden. Spanien har 58,8.

De to danske målmænd, Niklas Landin og Kevin Møller står også med en væsentlig højere redningsprocent end deres to spanske kolleger, Perez de Vargas og Rodrigo Corrales. Den hedder henholdsvis 36 procent mod 29.

Danmark er favorit til at nå finalen, men som Nikolaj Jacobsen sagde på podiet ved siden af sin mesterkollega, er Spanien et dygtigt turneringshold.

– Med deres mange nye unge på holdet spiller de noget hurtigere håndbold end tidligere. Det skal jeg lige hjem og studere på hotellet.