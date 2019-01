Konkurrencen afblæst: Det her bliver ikke overgået!

Med håndboldherrernes formidable, svimlende suveræne og vanvittigt fortjente VM-guld skal resten af sportsstjernene edderhakkeme stå tidligt op, hvis VM-guldet i håndbold bare skal matches! Så sæt endelig vækkeruret Fedt, hvis det sker, men det første VM-guld nogensinde til håndboldherrerne er en voldsom milepæl i dansk idrætshistorie.

Banket solidt ned i den jyske muld af guldsmed Mikkel Hansen og co. - og man kan egentlig kun klandre Nikolaj Jacobsens mandskab for at tæve al spænding ud af VM ved at være så suveræne.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Foto: Jens Dresling

MAN KAN også spørge: Hvad har egentlig været større i nyere tid? Fodbold-EM i 1992? Bestemt.

Caroline Wozniackis Australian Open-sejr i 2018? Ja da.

Pernille Blumes OL-guld, Ja, måske.

Håndboldherrernes eget OL-guld i Rio i 2016? Tja, men herfra bliver det svært, ikke?

EKSTRA BLADETS håndboldkommentator Jan Jensen konstaterer fuldstændig rigtigt, at håndbolden er kommet hjem.

Der er intet, der kan samle Danmark foran tv-skærmene som en håndboldslutrunde - og med et forrygende velorganiseret show har Boxen i Herning også været ved at sprænge af begejstring og propfyldte tribuner.

Foto: Claus Bonnerup

Foto: Claus Bonnerup

Derfor har det også været direkte latterligt at være vidne til den bølge af arrogante meldinger på sociale medier, hvor man har gjort en dyd ud af at fortælle, hvor lidt håndbold interesserer en.

Muligt, men klap da kaje - og så lad de mange millioner mennesker, der har nydt hvert et sekund af den suveræne march med VM-trumfen, have netop den glæde i fred, uden at skulle mødes af fodbold-hipstere med nedladende kommentarer.

JEPS, DANMARK ER et håndboldland, og så er det da fuldstændig rigtigt, at interessen topper omkring slutrunder, og at klubtilhørsforholdene slet ikke er så passioneret og indædte som i fodbold.

Og ja, lad os bare tage den gamle traver om, at håndbold ikke er udbredt over hele verden, men når det gælder de danske landshold, så har det fantastiske publikum i Herning også vist en højlydt begejstring, som fodboldverdenen også kunne lære noget af. Imponerende!

Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

DANSK HÅNDBOLD Forbund kan se tilbage på en kæmpe succes og et arrangement i verdensklasse! Forude venter EM og OL næste år - og med det niveau Nikolaj Jacobsen har lagt Danmark op på, så bliver forventninger pænt store.

Heldigvis ser det ud til, at den trinde fynbo leverer, når det gælder.

Guldregn med ham!.

Det første VM-guld nogensinde til håndboldherrerne er en voldsom milepæl.

