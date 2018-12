Konstant baby-alarm: Mikkel er far-klar

TJØRRING (Ekstra Bladet): Mikkel Hansen jagter dobbelt guld. Stjernen fra Paris håber selvsagt, at han og holdet om en måneds tid kan blive kronet som verdensmestre på hjemmebane i Boxen – og på den private front venter han også en lille guldklump. Kæresten Stephanie Gundelach havde termin tredje juledag.

Alt er godt, og Mikkel Hansen er i vanligt højtråbende humør på den første samlingsdag i VM-kampagnen i Nordvest Hallen i Tjørring lidt nord for Herning, hvor der også er overskud til at lade Nikolaj Jacobsens tiårige søn Linus forsøge sig på straffekast - med Mikkel i en lidt uvant rolle som målmand.

Men Hansen med hammeren kan hvert øjeblik blive kaldt til København for at deltage i en fødsel, der i værste fald – set fra et håndboldsynspunkt – kan komme til at kollidere med Danmarks indledende VM-kampe.

Tiårige Linus og Mikkel Hansen i aktion efter træningen, hvor unge Jacobsen får en indføring i udførelse af Radjenovic-finten. Foto: Claus Bonnerup

- Lige nu tager Stephanie det stille og roligt, og det er jo ikke noget, vi selv er herrer over, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det går naturens gang, og så håber vi selvfølgelig, det sker på et godt tidspunkt. Det bedste ville jo være, hvis hun føder den 30., for så har han jo i forvejen et par dage fri. Jeg ved ikke, om hun er så dygtig, at hun kan time det sådan, siger landstræneren og griner.

- Men ellers… Det er jo, som det er, når man bliver forældre – også for os, der er her, og for hvem håndbolden betyder rigtigt meget. Men der er trods alt ting i livet, der er vigtigere, og det at blive forældre er naturligvis en af dem, siger Nikolaj Jacobsen.

Der er konstant vagttelefon og ’baby-alarm’, når Mikkel Hansen træner.

Nikolaj Jacobsens søn er både til fod- og håndbold. Lige i disse dage er det dog nok håndbolden, der trækker mest i knægten i Manchester City-trøjen. Foto: Claus Bonnerup

Men hvad gør du, hvis der går 14 dage og fødslen griber ind i selve slutrunden?

- Jamen, så er det jo sådan. Jeg kører ikke til København og trykker Stephanie på maven. Så må vi jo klare os uden Mikkel, hvis det sker på en kampdag, og ellers finder vi en løsning på, hvordan vi kan få det til at hænge sammen, siger Nikolaj Jacobsen.

Vil du kalde en ekstra bagspiller ind?

- Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg vil ikke bruge en af mine tre udskiftninger på det, siger manden, der som far til tre ved alt om, hvor stor en begivenhed, der venter Mikkel Hansen om kort tid.

Efter en sjælden jul på dansk grund hjemme hos svigerfamilien i Svendborg har han selv familiens yngste, tiårige Linus, med til Herning.

- Det er dejligt lige at kunne få et par dage sammen med familien og kunne tage Linus med herop og hygge sig lidt. Det bliver hårdt for både ham og farmand i januar.

Mikkel øver sig tilsyneladende i at tage mod babyen, når barnet melder sin ankomst i løbet af de kommende 14 dage. Stephanie Gundelach havde termin tredje juledag. Foto: Claus Bonnerup

Humøret kunne være bedre, for Nikolaj Jacobsens tyske klub Rhein-Neckar Löwen tabte tredje juledag med tre i THW Kiel, og dermed er der syv point op til Flensburg på førstepladsen.

Det var vel chancen for mesterskabet, der røg?

- Det er jo altid svært at sige. Der er mange ting, der endnu er mulige, men lad os da bare slå fast, at der er to hold, der har langt større chancer, end vi har.

Se også: Vågnede i smertehelvede: Piller ved at koste Mikkels største triumf

Se også: Alvorligt skadet: Dansk stjerne misser VM

Se også: Nikolaj jubler: Vigtigste mand klar til VM