Krisen kradser: Spiller-oprør i dansk storklub

KIF Koldings cheftræner er under kraftig beskydning for at vise for lidt engagement. Spillerne er gået til ledelsen nu

Stemningen kunne næppe være mere trykket i KIF Kolding for tiden.

Den traditionsrige klub roder rundt i den helt forkerte ende af ligaen, og nu er spillerne ifølge TV2 Sport blevet så utilfredse med cheftræner Lars Frederiksen, at de er gået til ledelsen.

Svenske Mattias Thynell bekræfter over for jv.dk, at spillerne har diskuteret trænerens rolle.

- Jeg kan sige så meget, at vi har haft et spillermøde med hele truppen, som har haft nogle synspunkter, som vi har fået sagt. Og så er det lidt ude af vores hænder, siger Mattias Thynell, der også kommer ind på, at der blev nævnt nogle ting, som skulle forbedres. Uden dog at gå i detaljer.

Ifølge TV2 Sport har der været en stigende irritation i spillergruppen, som så nåede et højdepunkt på en træningslejr på Lanzarote. Her oplevede spillerne ikke en tilstrækkelig forberedelse fra cheftræner Frederiksen.

Hverken KIF Koldings bestyrelsesformand, Brian Stein, eller træneren selv har ønsket at stille op over for mediet.

Timingen for den dårlige stemning kunne dårligt være værre, eftersom Lars Frederiksen lige har forlænget sin aftale, så den løber til 2021.

Mandag tabte KIF Kolding nok engang. Denne gang blev det til et nederlag på 24-26 på hjemmebane, så indtil videre har der ikke været åbenlys positiv effekt af krisemødet.

- Vi har sagt det nu, hvor vi gerne skulle rykke os, men det ser selvfølgelig ikke så godt ud, når vi tabte i dag (Mandag, red.). Men havde vi vundet i dag, så havde vi lige pludselig været okay med, siger Thynell til JV.

KIF Kolding ligger i skrivende stund nummer ti og er således uden for top 8-selskabet, der går videre til slutspilspuljerne.

