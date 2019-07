Kritiseret af landstræner: Danske Emil er verdens næstbedste

Se også: Nikolaj J. sætter profil på plads: Det er ikke seriøst

- Emil overholder ikke de krav, der er ved at være en seriøs idrætsmand. Så længe, Emil ikke tager sin karriere seriøst nok, så kan vi i DHF ikke bakke op om ham.

Sådan lød det fra håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen på TV2 i maj, da han forklarede, hvorfor Skjern-målmand Emil Nielsen ikke var udtaget til EM-kvalifikationskampene i juni, hvor Niklas Landin, Jannick Green og Kevin Møller i stedet var med.

Midt i sommervarmen kan 22-årige Emil Nielsen dog glæde sig over, at de ude i den store verden har fået øjnene op for keeperens kvaliteter.

Danskeren er således netop kåret til håndboldsportens næststørste talent i verden hos det store håndbold-site handball-planet.com kun overgået af Flensburg Handewitts norske stjerne Magnus Rød.

Og danskeren var endda tæt på at vinde kåringen, for Rød sluttede med 23 point, mens Emil Nielsen endte på 22 point ligesom den portugisiske stregspiller Luis Frade fra Sporting.

Pointene blev givet ud fra en kombineret score blandt ni håndboldjournalister og 31.442 håndboldfans, og der kunne stemmes på spillere født i 1997 eller senere.

Danskeren kan også glæde sig over at være på årets hold, der ser ud som følger.

Venstre fløj: David Mandic (RK PPD Zagreb – Kroatien)

Venstre back: Romain Lagarde (HBC Nantes – Frankrig)

Playmaker: Kylian Villeminot (Montpellier Handball – Frankrig)

Højre back: Magnus Rod (SG Flensburg Handewitt – Tyskland)

Højre fløj: Arkadiusz Moryto (PGE Vive Kielce – Polen)

Stregspiller: Luis Frade (Sporting CP – Portugal)

Målmand: Emil Nielsen (Skjern Handbold – Danmark)

Nikolaj Jacobsen satser foreløbig ikke på Emil Nielsen, selvom han er verdens næststørste talent. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Ifølge Nikolaj Jacobsen havde Skjern-keeperen ikke passet det træningsprogram, der var aftalt med landsholdets målmandstræner, Michael Bruun, forud for de seneste landskampe.

Emil Nielsen fik sit gennembrud som 18-årig hos Århus Håndbold og skiftede i 2017 til Skjern. Denne sommer tiltræder han dog hos det franske storhold HBC Nantes.

- Jeg er meget glad og stolt over at skifte til HBC Nantes. Klubben har bevist, at de er blevet en af de bedste klubber i Europa. Jeg tror, det er den perfekte klub til at udvikle mig selv og nå store ting med et godt præsterende hold, sagde Emil Nielsen dengang.

Det er sjette gang, at verdens største håndboldtalent kåres. I 2014 vandt Alex Dujshebaev, mens Sander Sagosen vandt i 2015, 2016 og 2017, og så vandt franske Dika Mem sidste år.

Der var ingen danske journalister blandt de ni i juryen, der rangerede norske Rød og Emil Nielsen i top. De ni kom fra Norge, Makedonien, Spanien, Polen, Serbien, Kroatien, Tyskland og Ungarn.

