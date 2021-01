Kroatisk ikon efter røvfuld: - Danmark er verdensklasse

Domagoj Duvnjak bøjer sig i støvet for Danmark efter historisk nederlag

Han er en af sportens allerstørste profiler. 32-årige Domagoj Duvnjak har vundet et hav af titler som nærmest uopslidelig motor i begge ender af banen for Kroatien, han vandt senest Champions League med Kiel i mellemjulen, og det sker ikke ret ofte, at profilen forlader banen med minus 12 på måltavlen.

Duvnjak var dog afklaret nok til at svare på Ekstra Bladets spørgsmål umiddelbart efter en markant skuffelse og en gigantisk røvfuld.

- Altså, Danmark har ganske enkelt vundet fortjent. Vi spillede okay i første halvleg, den var ikke helt skidt, men anden halvleg ... Danmark løb jo uden ende og scoret mange mål fra anden bølge kontra og hurtig midte. Og så til sidst … Ja, 12 mål er temmelig mange.

- Har I haft problemer med dårlig mave?

- Nein. Ikke nu, vi har haft, men det var tidligere i turneringen.

- Hvad tænker du ... Normalt ser man et kroatisk hold kæmpe meget mere?

- Ja. Altså … Det blev ganske enkelt aldrig vores turnering. Vi var dårlige, og det accepterer vi, og vi må kigge mod fremtiden.

- Nu er jeg jo dansker og vil gerne høre, hvad du mener om ...

- Det er et fremragende hold. Verdensklasse-mandskab.

- Er de guldfavoritter nu?

- Vi siger jo altid det samme, ikke? Der er fem hold, der kan vinde guld ...

- Nu er der kun fire ...

- Ha ha, ja kun fire. For mig er Danmark under alle omstændigheder en favorit.

