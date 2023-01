Kroatisk stjerne om Gidsel: - Det er ikke i orden

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

Den kroatiske muskel fleksede lidt rigeligt torsdag aften i Malmø.

En stribe voldsomme tacklinger og deraf følgende udvisninger fortalte et tydeligt sprog om kroaternes tilgang til tingene.

Gigantiske Zeljko Musa smilede lumsk, da Ekstra Bladet fangede ham efter kampen, der lige var sluttet 32-32 efter 60 hårde minutter.

- Det var en good match. Fed atmosfære, men det var hårdt fra første sekund, kom det fra Zagreb-stjernen.

Han fortalte, at kroaterne med vilje gik hårdt til danskerne.

- Danmark er gode. Det var vores chance for at få et resultat, sagde han.

Stjernen over dem alle i Kroatien hedder Domagoj Duvnjak. Han gik også til den.

To gange - kort før og kort efter pausen - modtog han to minutter for barske tacklinger i det kroatiske forsvar.

Mathias Gidsel en af de adskillige gange, han blev tævet i gulvet. Foto: Lars Poulsen

Men det var allerede efter 11 minutter, han nedlagde Mathias Gidsel, så Füchse-stjernen faldt til gulvet i store smerter.

Duvnjak undskyldte omgående, og tv-billederne viste, at han havde tacklet sin modstander hårdt i brystet.

Gidsel afviste at tage imod undskyldningen, og det ærgrede mildest talt den store kroat efter kampen.

- Jeg har lige stået på dansk tv og sagt undskyld. Jeg ramte ham, men det var ikke som ventet. Han ville ikke acceptere min undskyld. Sådan er sport.

- Er det fair, at han ikke accepterer, synes du?

- Nej. Det er ikke i orden. Jeg forstår ham, men det var ikke med vilje, sagde Kiel-stjernen.

Zeljko Musa slog ud med armene over den rå atmosfære.

- Vi vidste, at tilskuerne ville være med danskerne, jeg er ikke meget for at gå efter dommerne. Men alle begår fejl under sådanne omstændigheder, sagde han - dog uden at ville være mere konkret end det.

