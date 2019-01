Kronprinsen og familien skal se Danmark spille VM-finale

Se også: LIVE: Nordmændene driller: 'H.C. Andersen vil have sit eventyr tilbage'

Når det danske herrelandshold søndag løber på banen i Jyske Bank Boxen i Herning for at spille VM-finale mod Norge, bliver det med prominente gæster på tilskuerpladserne.

Kronprins Frederik har meldt sin ankomst sammen med sin familie.

Dermed binder kronprinsen en sløjfe på det VM, han selv var med til at åbne i Royal Arena i København for to og en halv uge siden.

Her holdt han åbningstale og overværede, da Danmark fik en perfekt start på turneringen med en knusende sejr på 39-16 over Chile.

Efter sejren fik spillerne besøg i omklædningsrummet af kronprinsen, der lykønskede dem med præstationen og den overbevisende kamp.

Siden har det danske hold vundet alle sine kampe, og derfor gælder det søndag kampen om guldmedaljen.

Foruden det royale islæt har også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) meldt sin ankomst til Herning.

Også Norges statsminister, Erna Solberg, er at finde på tilskuerpladserne sammen med den norske kulturminister, Trine Skei Grande, for at se naboopgøret om VM-guldet.

Selv om både det danske og det norske hold har prøvet at stå i VM-finalen tidligere, så har ingen af holdene vundet guldmedaljen.

Finalen fløjtes i gang søndag klokken 17.30.

