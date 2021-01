Kryptisk Nikolaj: - Svært at sige

Der var minder om VM for to år siden, da Danmark torsdag aften slog Qatar sikkert. I hvert fald i første del af kampen, hvor Danmark spillede noget af det smukkeste håndbold, som er set ved slutrunden i Egypten.

Det så næsten for let ud, og derfor er det nærliggende at spørge landstræner Nikolaj Jacobsen om, hvordan han selv vurderer sit holds styrke her efter fire store sejre ved VM.

- Det er svært at sige, hvor gode vi egentlig er, men vi må rose os selv. Vi spillede god håndbold i 40 minutter mod Qatar. Måske noget af det mest effektive jeg har set os spille meget længe.

- Lidt som ved VM for to år siden?

Ja, virkelig med meget få fejl, og vi fandt gode løsninger og var skarpe i vores afslutninger. Vi præsterer godt. Der er en god balance både offensivt og defensivt lige nu.

- Nu venter lørdag Japan, som næsten blev skilt af mod Argentina. Hvordan ser du på den kamp?

- Der kan være to scenarier. Vi kan allerede være kvalificeret til kvartfinalen, inden vi selv skal spille. Det sker, hvis Kroatien slår Argentina i kampen forinden. Gør de ikke det, skal vi ud have to point for at kvalificere os til kvartfinalen.

- Vi kan altså gribe kampen an på to måder alt efter, hvordan de andre resultater har været.

Artiklen fortsætter under billedet...

Magnus Bramming og Danmark har hidtil gjort rent bord ved VM. Foto: Jonas Ekströmer/TT/ritzau Scanpix.

- Du vil vel gerne vinde den her gruppe?

- Joh, siger Nikolaj Jacobsen og trækker lidt på det, men så fortætter han:

- Det ved jeg ikke, siger han og slår en stor latter op.

- Er du da begyndt at tænke på, hvem du helst vil møde i en kvartfinale?

- Vi holder selvfølgelig lidt øje med, hvad der sker i den anden pulje, men jeg ved også, at vi er så rutineret et hold, at nu handler det først og fremmest om at komme i en kvartfinale. Så lægger vi en plan derfra og ser, hvad der er bedst for os, siger han.

Hvis Danmark og Kroatien vinder deres respektive kampe fredag er begge hold klar til kvartfinalerne. De krydser med Egyptens gruppe, og her kan både værterne, Sverige, Slovenien, Rusland og Hviderusland stadig kvalificere sig til kvartfinalerne. Det afklares endeligt søndag, dagen før Danmarks sidste kamp i mellemrunden.

- Er der hold, du helst vil undgå?

- Det skal man altid passe på med at svare på, for så bliver det bare brugt mod en senere. Lige nu har vi fokus på at komme i kvartfinalen, og så må vi se, hvad de næste to kampe skal bruges til.

Er der punkter på dit hold du gerne vil have forbedret, når vi kommer til de næste kampe?

- Nej, ikke lige nu. Jeg synes, vi har ramt det rigtig godt. Man kan altid gå i småting, men jeg synes vi spiller i en dejlig rytme. Det Mathias Gidsel også har givet os – og det håber jeg også man se hjemme i stuerne – er, at vi har fået meget fart i bolden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mathias Gidsel har tilført holdet masser af fart. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Vi lader bolden gøre mere af arbejdet, og vi får flyttet rundt på forsvarerne. Jeg kan ikke altid vurdere det, men jeg synes faktisk, vi har spillet noget rigtig god og seværdig håndbold. Ud over sejrene så glæder det mig meget, siger Nikolaj Jacobsen.

Det dufter af medaljer

Coronaramt spiller er tilbage

Den 'hemmelige' danske stjerne

Dommedag! Ind med Emil og ud med Magnus

Ren verdensklasse!