Kuk-kuk: Danmark vaklede slemt i Schweiz

Det var med det yderste af neglene, at landsholdet sled en kneben sejr hjem i EM-kvalen

Danmark måtte lide og slide på en aften, da værterne jog schweizerknivene dybt i skankerne på de danske verdensmestre. Det holdt lige akkurat til sidst i et drama af rang, hvor Danmark slæbte en sejr på 30-29 hjem efter enorme problemer.

Dermed kan holdet med en sejr over Finland på søndag endegyldigt sikre førstepladsen i gruppen og høste topseedning inden EM-lodtrækningen i næste uge.

Men der var i den grad ved at gå kuk i den og utur Winterthur.

For hvor mærkeligt kan det blive? Landstræneren lå med et hævet ny-opereret og kunstigt knæ i en hotelseng i Aarhus, superstjernerne Mikkel Hansen og Niklas Landin var sendt på afspadsering, ligesom forsvarsgeneral Henrik Møllgaard og veteranen Lasse Svan var bevilget orlov.

Det så længe ud til at være verdens dårligste idé!

Det vil sige: De førte 14 minutter kunne ingen se noget som helst, for nogen havde glemt at tanke strøm på en sendevogn i Winterthur, så selv om landstræneren havde en direkte telefonlinje til bænken dernede i alperne, kunne han intet sige – for han kunne intet se!

Når man tænker på, hvor flot Schweiz med få dages varsel klarede sig som afløser under VM i januar, så var det måske også en anelse arrogant at spare profilerne mod et formstærkt alpinist-mandskab med en sprudlende og storspillende Andy Schmid, der som feltherre styrede syv-mod-seks-spillet og alene i første halvleg plaffede otte bolde i kassen bag redningsløse danske keepere.

Det bør aldrig være nogen overraskelse, at den mand spiller godt, og når man så tilsætter kollegernes vilde løvebrøl og banken på brystkasserne, så ved man, de lugtede blod.

Schweiz gik under sort skærm og TV2-freestyle i studiet hastigt i front. 4-8 blev til 7-12, og en ophidset Henrik Kronborg skældte de rejsetrætte danskere huden fuld i en timeout. Forspringet var dog reduceret til 14-17 ved pausen.

Danmark kom først på lige ved 22-22 og et kvarter retur, og det lignede jo så en hurtig overhaling og så i bad. Men nej! Det blev spændende til det sidste, og Danmark kan bl.a. takke Emil Nielsen for to parerede straffekast og andre parader, da forsvaret endelig tunede ind på kampen.

Mathias Gidsel smed bolden væk og sig selv i straffeboksen til sidst, da Mads Mensah som flokkens fører tog ansvar og bl.a. på randen af nøl plaffede en vigtig kasse ind.

Nu håber vi bare, at Nikolaj Jacobsen ikke undervejs i frustration fik revet sit knæ i smadder hjemme i hotelsengen i Aarhus…