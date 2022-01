Kunne ikke få luft

Det var med en uvant fornemmelse, at landsholdsspilleren Jacob Holm kortvarigt forlod bronzekampen mod Frankrig ved EM søndag aften.

Füchse Berlin-spilleren havde fået en god start og scoret fire mål, da han pludselig satte sig ud på den danske bænk.

- For at være ærlig ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg kunne ikke få luften ned i maven, uanset hvor meget jeg prøvede. Det resulterede i, at jeg måtte ud og sidde i starten. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, og jeg vil ikke sige, at jeg er i dårlig form. Så det var mærkeligt, siger han efter den danske sejr.

Tilstanden gjorde ham en anelse urolig, fortæller han.

- Selvfølgelig blev jeg bekymret, når jeg ikke lige kunne kontrollere, hvad der skete. Som sagt var det ikke en fornemmelse, jeg har haft før, men jeg nåede da lige at blive lidt nervøs.

- Men jeg kom ud og fik ro, og så begyndte det at blive lidt bedre med at få luften ned i maven, og så synes jeg, det gled meget godt i resten af kampen, siger Holm.

Ser man bort fra minutterne, hvor Holm var ude af kampen, var det en mindeværdig oplevelse for den 26-årige bagspiller.

Han blev topscorer med ti mål, selv om han først kort før kampen havde fået at vide, at han skulle erstatte en skadet Mikkel Hansen.

Og efter bare et minut så han også Mathias Gidsel udgå med en skade.

- Jeg er utrolig glad for kampen. Det er klart, at da Mikkel røg lige inden kampen, og Gidsel røg i starten af kampen, nåede man lige at blive lidt bekymret og tænke: 'Hvordan omstiller vi os nu?'. Men jeg synes, vi lykkedes godt med det, siger Jacob Holm.

Holm blev stort set ikke benyttet i turneringens begyndelse, men særligt i de to kampe mod Frankrig har han haft en fremtrædende rolle.

Han rejser fra EM med 27 scoringer og en bronzemedalje.

