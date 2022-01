Kurs mod semifinalen

Frankrig fortsætter kursen mod semifinalerne ved EM i herrehåndbold.

Mandag aften nedlagde Nikola Karabatic og holdkammeraterne Montenegro med 36-27 efter en kamp, der især i første halvleg var særdeles underholdende.

Det var således meget lige i begyndelsen af kampen, men de olympiske mestre fra Frankrig viste vanlig stor styrke efter pausen og moste ganske enkelt Montenegro, der intet kunne stille op.

Frankrig er på andenpladsen i Danmarks gruppe i mellemrunden - efter Danmark, som er på førstepladsen.

Franskmændene har seks point. Det er to færre end Danmark og to flere end Island, der på tredjepladsen fortsat har mulighed for at tage billetten til semifinalen.

Det kræver dog, at islændingene slår Montenegro i den sidste kamp i mellemrunden, mens Danmark slår Frankrig.

Første halvleg af mandagens opgør var på mange måder dramatisk.

Først fik Montenegro et rødt kort, og inden der var gået 18 minutter, fik Frankrig også en mand vist ud.

Hos Montenegro var det Vasko Sevaljevic, der måtte tidligt i bad, da han i en tackling ramte Nikola Karabatic i hovedet.

Hos Frankrig var det målmand Vincent Gérard, der blev vist ud, fordi han uden for sit felt ramte en spiller i kontraløb - og det må man ikke.

På det tidspunkt havde Frankrig været i teten med tremålsføringer, men det var, som om det røde kort til Gerard satte en stopper for franskmændene.

Der manglede pludselig kvalitet, og Montenegro kom op på 11-11. Men så gik montenegrinerne i stå, og Frankrig hankede op i sig selv igen. Ved pausefløjt stod der 16-12 på tavlen.

Efter pausen var der ikke så meget at rafle om. Den franske maskine var blevet smurt godt og grundigt, og Montenegro havde ikke noget modsvar.

Franskmændenes føring var allerede efter ti minutter af anden halvleg oppe på otte mål, og Montenegro lod til at miste troen på tingene.