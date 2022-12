Kvindeligaens dukse holder på vigtig norsk bomber

Ikast Håndbold topper kvindernes liga efter sæsonens første 11 runder, og det har norske Ingvild Bakkerud en stor del af æren for.

Hun er således klubbens topscorer, og hun bliver nu belønnet for de gode præstationer.

Mandag oplyser Ikast, at 27-årige Ingvild Bakkerud har sat sin signatur på en kontraktforlængelse, så de to parter nu har papir på hinanden indtil 2026.

- I min optik er hun en af de mest komplette spillere i den danske liga og mestrer alle spillets faser i defensiven såvel som offensiven, siger direktør Daniel Grønhøj, der er meget begejstret for at holde fast i venstrebacken.

- At vi kan forlænge med Bakkerud til 2026 viser, hvor vi har rykket os som klub. Jeg tror på, at vi sammen kan nå vores målsætninger, og jeg har svært ved at forestille mig, at det norske landshold kan komme uden om Bakkerud i fremtiden, siger direktøren.

Ingvild Bakkerud har været hos Ikast siden 2020, hvor hun kom til klubben fra Odense Håndbold.

Hun indledte denne sæson med at være plaget af sygdom, men har siden fundet et højt niveau. Det har resulteret i 49 mål i 10 kampe.

- Jeg har stadig mange færdigheder, jeg kan videreudvikle her i klubben, og jeg tror på, at jeg har muligheder for at udvikle mig endnu mere som spiller, siger Bakkerud.

- Vi kommer som hold til at tage endnu flere step i den rigtige retning og videreudvikle os gennem sæsonen. Jeg håber på guld og Champions League med det her hold.

Ikast er lige nu på førstepladsen med 20 point. Odense har lige så mange point, men midtjyderne er bedst indbyrdes.