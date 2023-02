Kvindelige talenter oplevede offentlige vejninger

Det er ikke kun i fodboldens verden, at kvindelige udøvere er blevet vejet foran hinanden i landsholdsregi. Det er også sket i håndboldverdenen.

Det fortæller 15 tidligere og nuværende liga- og landsholdsspillere til Jyllands-Posten søndag.

Nogle står ikke frem med navn. Men det gør blandt andre landsholdsstjernerne Kathrine Heindahl og Louise Burgaard.

Piger ned til 15 år er i perioden fra 2004 til 2019 blevet offentligt vejet i forbindelse med samlinger på de danske ungdomslandshold, lyder det.

For nogle har det haft store konsekvenser. To unavngivne spillere har ifølge Jyllands-Posten lidt af alvorlige spiseforstyrrelser - blandt andet som konsekvens af systemet i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

DHF har begået fejl, erkender sportschef Morten Henriksen, som fortæller Jyllands-Posten, at man gennem de seneste år har indstillet de offentlige vejninger og ændret praksis efter vejledning fra Team Danmark.

Før ændringerne var der blandt andet tale om, at spillere blev vejet, hvorefter de skrev deres vægt på en seddel, som på en væg hang til frit skue for medspillerne. Det fortæller Louise Lyksborg, som var på ungdomslandsholdet i perioden 2004 til 2008.

Ifølge Jyllands-Postens kilder var det ikke unormalt at blive indkaldt til samtale, hvis landsholdslederne var utilfredse med spillernes indtag ved middagsbordet.

Historien kommer efter en årrække, hvor flere lignende sager har set dagens lys i forskellige sportsgrene.

For nylig kom det frem, at spillere på det kvindelige fodboldlandshold tidligere blev vejet foran hinanden.

DHF stoppede med de offentlige vejninger, da en stor sag fra den danske svømmeverden blev afsløret af DR i 2019.

Vejninger under mere aflukkede forhold er dog stadig en del af det at være på ungdomslandsholdene i håndbold, fortæller DHF-sportschef Morten Henriksen.

- At droppe vejninger kan give plus i en kontekst og minus i en anden, siger han til Jyllands-Posten.

- Vi har sammen med eksperter vurderet, at vejninger stadigvæk er et fornuftigt værktøj, så længe det foregår under ordentlige præmisser og rammer. Vi oplever gang på gang, at spillerne ikke får spist og drukket det, de skal, og så er vejningerne den nemmeste måde at hjælpe på, siger han.