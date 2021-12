Kvinderne overbeviste sig selv

Efter sejren på 30-19 over Ungarn blev Line Haugsted overbevist om, at hun faktisk spiller på et ret godt hold

GRANOLLERS (Ekstra Bladet) Danmark er snublende tæt på at kvalificere sig til kvartfinalerne ved VM, men forsvarsspecialisten, Line Haugsted, tager ikke glæderne på forskud.

Tjekkiet skal besejres fredag før det første mål er nået, og inden da vil Haugsted ikke tage noget for givet.

Men hun fik et svar onsdag aften i Granollers. For som så mange andre på og omkring holdet har hun også været en smule usikker på, hvor godt et hold hun egentlig spiller på.

Kampene mod Tunesien, Congo og Sydkorea gav overbevisende sejre, men hvad ville der ske, når der stod et europæisk hold på den anden halvdel af halgulvet.

- Vi havde en lidt sløj start mod Ungarn. Vi var lidt spændte på, hvor vi er i forhold til de her modstandere. For Ungarn er bedre end dem, vi har mødt tidligere. Men nu kan jeg sige, at vi står ret godt.

- Selv om vi kom bagud i begyndelsen, havde vi en tro på, at det nok skulle gå. I år er der virkelig den der tro på holdet. Det kan godt være, at de scorer et mål, men vi går ikke i panik. Vi ser på om, vi skal gøre lidt mere. Justere noget. Det er vi blevet meget bedre til at vurdere. Alle har en rolle. De ved, hvad de skal gøre. Det giver stor ro.

- Selv da I kommer bagud 7-4, er der ikke tegn på usikkerhed?

- Nej. Jeg tænkte arhhh, de scorede lige to mål ovre ved mig. Dem skulle jeg have stoppet. Men bagefter tænkte jeg blot, ro på. Vi har den næste. Og det havde vi.

Artiklen fortsætter under billedet...

Line Haugsted svævede hen over de ungarske spillere. Foto: Lars Poulsen.

- Efter pausen spillede I dem ud af banen. Hvad skete der lige der?

- Vi blev ved med at trykke på i kontraerne. Vi havde snakket om, vi måske ikke hver gang ville få noget ud af det. Men fordi vi blev ved med at trykke dem, blev de trætte, og efter 45 minutter havde de ikke mere at give af. Vi have kørt dem møre, og det kan vi gøre, fordi vi er så bredt et hold. Vi går ikke ned i kadence, når vi skifter ud. Vi har så mange spillere, og det skal vi leve hele turneringen på. At vi har en 16-mandstrup, hvor alle kan byde ind. På mange af de andre hold har de en startsyver, og der kan vi se, når de skifter ud.

- Og nu ligner det en kvartfinale?

- Det siger i godt nok. Men jeg tager en kamp ad gangen. Vi vil gerne vinde de næste kampe, for det giver stor selvtillid og tryghed. Vi er også gode nok til at vinde dem. Det går vi efter, siger Line Haugsted.

Efter Tjekkiet fredag venter endelig Tyskland søndag i det, der ligner kampen om førstepladsen i mellemrunden. Her går de to bedste videre til kvartfinalen. Det kan meget vel blive netop Danmark og Tyskland.