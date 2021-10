Kvinderne støtter Delaneys holdning

Thomas Delaney, Yussuf Poulsen og Joakim Mæhle er klare modstandere. Kasper Hjulmand er heller ikke interesseret i en yderligere presset kalender med VM- og EM-slutrunder hvert eneste år, men fodboldens griske pinger slås videre om milliarderne og lader sig næppe påvirke af spillernes indsigelser.

I den langt mindre håndboldsport har spillerne siden 1993 haft slutrunder hver eneste sæson. Harpiks-økonomien er langt mindre og alle aktører mere afhængige af den jævnlige optræden på sendefladen, men problematikken omkring mentalt og fysisk slid er den samme, siger tre landsholdsspillere, Ekstra Bladet har talt med i Vejle.

- Jeg ved ikke, hvad den perfekte opskrift er, men vi spiller mange kampe i håndbold. Hvis de begynder på det i fodbold, ryger de jo ud i det samme problem, siger Sandra Toft.

Fodboldspillerne har længere pauser mellem kampene…

- Ja, når de har spillet gruppekampene, er vi jo færdige med turneringen, haha. Men jeg synes, de har en god model med slutrunder hvert fjerde år og bør holde fast i den.

Ville du ønske færre slutrunder i håndbold?

- Jeg elsker slutrunder, men rent belastningsmæssigt JA! Der er så andre ting, der handler om penge, tv, markedsføring af selve sporten, og der er det vigtigt for forbundene at have mange slutrunder.

Håndbolden har så oveni OL-år, hvor to sæsoner nærmest smelter sammen uden ferie som denne sommer oven på Legene i Tokyo. I Brest, hvor Sandra Toft spiller, har det foreløbig kostet en korsbåndsskade til Balkan-bomberen Djurdjina Jaukovic.

- Hun spillede fuld tid for Montenegro under OL, og oveni har vi så nogle belastningsskader, siger Sandra Toft.

To af verdens bedste spillere, russerne Daria Dmitrieva og Anna Vyakieva, meldte fra til al håndbold på ubestemt tid den dag, de vendte hjem fra Tokyo. Fysisk og mentalt smadrede – og de er kun 26 år!

Kathrine Heindahl spiller normalt sammen med verdensstjernen Daria Dmitrieva - der er mentalt slidt totalt ned efter OL og sygemeldt på ubestemt tid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kathrine Heindahl spiller sammen med Dmitrieva i CSKA Moskva:

- Det er to store profiler. Ét er det fysiske, noget andet det mentale, hvor du risikerer at brænde ud i hovedet for tidligt. Så jeg tror, at hvis fodboldspillerne kan nøjes med slutrunder hvert andet år som nu, så giver det nødvendig luft.

Kunne du leve med færre slutrunder i håndbold?

- Umiddelbart ja, men der ville være et problem i forhold til eksponering, fordi sporten er mindre end fodbold og afhængig af, at vi er på skærmen hvert år i december. Der er fodbold jo i en helt anden liga.

- Men jeg ville nogle gange ønske, der var færre slutrunder. Du er jo på hele tiden, og når man som jeg spiller i Moskva, er man langt væk fra familien. Færre slutrunder ville give mulighed for at fokusere på udvikling, specialtræning, bygge muskelmasse op og restitution. Det er bare svært, når der er kampe hele tiden, siger Kathrine Heindahl.

De to 26-årige stjerners langtids-sygemeldinger bør få alarmklokkerne til at ringe, mener hun:

- Flere alvorlige skader og mentalt betingede afbud kan blive en konsekvens, og det er jo ikke sundt for sporten, hvis spillere, der er så unge, er nødt til at tage lange pauser på ubestemt tid.

Louise Burgaard spiller i Metz med adskillige nykårede franske olympiske mestre:

- OL-år er en enormt hård belastning, men du kan ikke tage slutrunderne ud af håndbold. Du kan slet ikke sammenligne os med den økonomi, der er i fodbold, som helt sikkert kan bære, at det bliver ved med at være, som det er. Det ville vi ikke kunne gøre, siger hun.