Lægger sig fladt ned: Plads til skideballer

Rasmus Lauge siger, at det danske landshold ikke har været så dybt nede før, og at det slås med en række mentale sager

MALMØ (Ekstra Bladet): Normalt er det Rasmus Lauge der som playmaker styrer begivenhederne på banen, men mod Ungarn blev han overmatchet af sine modstandere, og det var da også den erkendelse, han selv nåede frem til efter kampen.

Her var der ikke noget med at tale udenom. Der var rene ord for pengene fra manden, der i øvrigt tjener til dagen og vejen i ungarske Veszprem.

- Den offensive opstilling de diskede op med, generede os godt og grundigt, og når de dækker på den måde, bliver det aldrig kønt håndbold. De får fremprovokeret alt for mange fejl, og vi er ikke dygtige nok til at løse det. Vi er heller ikke dygtige nok til bare at få en smule rytme ind i kampen.

- Vi får dog stadig spillet os til nogle chancer i første halvleg, hvor vi skyder forbi målet eller brænder på deres målmand. Det gør, at vi ikke følger med eller trækker fra i først halvleg.

- Men på en eller anden måde får vi skovlet et point til os og er faktisk kun millimeter fra at få to point med. Men vi står tilbage med en ærgerlig følelse.

- Sport er en forunderlig ting. Der er saftsuseme højt at flyve, men der er også rigtig dybt at falde. Lige nu er vi langt nede. Det er der et døgn og 20 timer til at få vendt op og ned på. Og så skal vi håbe på, at Island synes det er sjovere at få to point med over i mellemrunden end at Danmark bliver slået ud.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen havde også en sjældent dårlig dag mod Ungarn. Foto: Lars Poulsen

- Er det i orden, at du selv får kritik i dag?

- Selvfølgelig er det det. Der skal være ros, når det er på sin plads, og der skal også være skideballer og kritik, når det ikke går godt. Og det gik virkelig ikke godt i dag. Det er som hold og som individualister. Desværre. Vi skal være store nok sportsmænd til at tage den kritik på os. Jeg tror, de største kritikere i virkeligheden er os selv, når det kommer til stykket.

- Jeg kommer ikke til at sove godt i nat. Der er mange ting, der kommer til at køre rundt oppe i hovedet. Hvordan får jeg vendt der her personligt, og hvordan får vi trukket holdet op. Vi skulle have leveret bedre i den her kamp. Så simpelt er det.

- Vi kæmper videre med mange ting. Mest af alt en masse mentale sager, som vi skal have styr på. Jeg tror ikke, vi er blevet dårligere håndboldspillere i forhold til sidste år. Det nægter jeg at tro på. De mange fejl vi laver, er det et spørgsmål om kvalitet eller mentalitet?

- Jeg ville gerne kunne svare på, hvad der foregår oppe i hovederne på os, men det kan jeg ikke. Vi har ikke været så dybt nede før, så der er mange aspekter, vi skal hjem til hotellet og kigge på. Det har vi knap to døgn til, siger Rasmus Lauge.

Det er hans kollega Magnus Brammings første slutrunde, og efter kampen mod Ungarn blev Bramming kåret som kampens bedste spiller. Seks mål på syv forsøg blev det til, og det er da noget af en entre på den store scene. Men det mistede point havde bragt malurt i bægeret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Magnus Bramming blev kåret som kampens spiller. Foto: Lars Poulsen.

- Det er dejligt selv at have spillet en god kamp, og det er sjovt at spille håndbold på det her niveau, men det havde været noget sjovere, hvis vi havde vundet med et enkelt mål.

- Sniger der sig en form for usikkerhed ind efter de her dårlige resultater?

- Vi har selv bragt os i den her situation, men vi ved, at vi har mange gode spillere og et godt hold, men det har vi ikke rigtig fået vist endnu. Nu har vi en chance tilbage og så må vi give den alt mod Rusland.

- Mod Ungarn lavede vi for mange fejl. Det er hele vejen rundt. Alle laver mindst en fejl eller to. Mærkelige fejl, som man normalt ikke ser på det her niveau. Nu har vi sat os selv i en rigtig dårlig situation. Nu skal vi have hjælp af Island, der skal vinde over Ungarn for at vi selv kan gøre arbejdet færdigt mod Rusland, siger Magnus Bramming.

