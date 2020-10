Landin-drøm opfyldt: - Vanvid

Niklas Landin jubler over sit comeback, der skaber overskrifter over hele Tyskland og i den store håndboldverden

Kæmpe triumf: Landin kåret til verdens bedste

Med smerter i knæet var han meldt ude i fire til seks uger, men søndag var den danske landsholdsmålmand Niklas Landin tilbage på banen efter kun 26 dage.

Og præstationen i comebacket for THW Kiel i det kæmpe derby mod Flensburg-Handewitt skaber overskrifter. Kiel vandt 30-21 i en udsolgt coronaarena foran 2.400 fanatiske fans, og Landin imponerede med 20 redninger.

- Grandiose Landin, hedder det i overskriften hos tv-kanalen NDR.

- Landin-Magic, hedder det i overskriften hos den internationale håndbold-side handball-planet.

- Hvilket comeback det var. Den danske målmand Niklas Landin leverede en fantastisk præstation i sin første kamp efter skaden, lyder det videre.

- Landin i verdensklasse-form, lyder det hos Radio Bielefeld.

- Landin i fremragende comeback hedder det hos Kicker.

Landin-overskrifter efter søndagens super-comeback

Håndbold-'enkerne': Kvinderne bag de danske EM-stjerner

Her kommer den danske målmand også selv med nogle ord oven på den fantastiske præstation, hvor han længe stod med en redningsprocent over 50 og var afgørende, da Kiel fra anden halvlegs start gik fra 12-10 til 17-10.

- Jeg har drømt om at lave den første redning, og hvordan jeg kunne komme tilbage i sådan en kamp. Og at det så sker, det er naturligvis enestående, siger Landin til Kicker.

Flensburg-træner Maik Machulla erkendte også, at danskeren var årsag til nederlaget.

- Vores problem var Niklas Landin. Vi spillede egentlig ikke så dårligt, men når du brænder 12 gange helt fri med Landin, så vinder du ikke, siger Machulla.

Landin sætter vild rekord: - Ikke sjovt

Også på THW Kiels hjemmeside er der ros til danskeren.

- Landin-gala, hedder det i overskriften på klubbens egen hjemmeside, hvor Kiel-træner Filip Jicha glæder sig over at have både norske Sander Sagosen og danske Landin med igen.

- Selvfølgelig var vi heldige, at Sander og Niklas reagerede så godt på det øgede pres i deres genoptræning, og jeg er glad for, at de begge er tilbage.

- For Niklas Landin er jeg personligt glad for, at han var i stand til at spille så vanvittigt i sin første turneringskamp i dag, siger Jicha.

Palle revser håndbold: - Hvor er den sportslige værdi?

Landin får kæmpe ros. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Kritiseret af landstræner: Danske Emil er verdens næstbedste

Og Flensburg-træner Maik Machulla uddyber her sin ros til Landin.

- For at gøre historien kort, så tabte vi i dag til Niklas Landin, der med sin ekstraordinære præstation viste, at han er en af de allerbedste målmænd i verden, siger træneren for rivalerne.

Også den tidligere tyske landsholdsspiller og nuværende tv-ekspert Stefan Kretzschmar har bemærket danskeren.

- Landin. Vanvid, skriver han til sine 63.000 følgere.

Og både den tyske Bundesligas officielle Twitter-profil og klubbens officielle Twitter-profil skriver om Landins 'vanvid' eller 'Wahnsinn', som det hedder på tysk.

Artiklen fortsætter efter disse vanvids-tweets

Brormand Magnus Landin scorede en enkelt gang i sejren, mens Lasse Svan scorede en enkelt gang for rivalerne. Med sejren ligger både Kiel og Flensburg med seks point for tre sejre i fire kampe. Det gør fire andre hold også, mens Leipzig fører med syv point.

Onsdag skal Landin og Kiel op mod Aalborg i Champions League. Hvilken rolle Landin får her, vides ikke. Op til søndagens Flensburg-kamp var det en overraskelse, at Landin overhovedet var udtaget til truppen, men det var ventet, at det blot var som tredjevalg efter Dario Quenstedt og 42-årige Mattias Andersson, der var trådt væk fra trænerjobbet og ind som reservekeeper i Landins fravær.

Hele Danmarks håndbold-Bent: Jeg siger altid min mening

Babyboom på landsholdet: Sådan får VM-stjernerne tid til ungerne