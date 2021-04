Landin forklarer: - Herefter trækker jeg mig tilbage

Gidsel binder sig til GOG

Niklas Landin har vundet alt, hvad der er værd at vinde som håndboldspiller. På klubplan er han tysk mester og Champions League-vinder og på landsholdet har han vundet EM, VM og OL.

Til december fylder han 33 år, og landsholdsstoppet kommer, når yderligere to mål er indfriet, og det kan de være allerede efter EM i januar 2022 i Ungarn og Slovakiet.

Det fortæller han i et større interview i tyske Stuttgarter Nachrichten.

- Der er to titler, jeg endnu ikke har vundet sammen med min bror Magnus, og det er EM-titlen og OL-guldet. Herefter trækker jeg mig tilbage, siger Landin til avisen.

25-årige Magnus Landin kom først med på landsholdet i 2015 og har 'kun' de to VM-titler i 2019 og 2021 på sit landsholds-cv.

Niklas Landin og Magnus Landin med VM-guldet i 2019. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Får Niklas Landin gentaget OL-guldet fra Rio og EM-guldet fra 2012, så har han altså planer om at trække sig tilbage.

Et fuldstændig karrierestop er der dog ikke tale om, da Landin netop har forlænget kontrakten med THW Kiel frem til 2025.

Landin har tidligere fortalt om, hvor hårdt han har det med at være væk fra børnene Pelle og Silje på seks og tre år samt konen Liv en hel måned hver eneste januar, når der er slutrunde.

- Det er forfærdeligt. Det er fint nok i starten, men der kommer også et tidspunkt, hvor det er hårdt at se børnene, og de savner en, og de ikke kan forstå, at man hele tiden skal være væk, sagde Landin i februar i podcasten 'Duften af harpiks'.

Niklas Landin med VM-pokalen i 2021. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Om Niklas Landin vil forlænge landsholdskarrieren, hvis det ikke bliver til OL-guld og EM-guld det næste halve år, det melder historien intet om.

I det tyske interview bliver han også spurgt til Tysklands OL-chancer, for efter en skuffende 12. plads ved VM, så går tyskerne efter OL-guld i Tokyo.

- Jeg ville have været overrasket, hvis det ikke var målsætningen, siger Landin.

- Vi danskere har altid stor respekt for det tyske hold. De kan vinde guld i Tokyo, men det kan vi også, siger Landin.

Danmark og Tyskland kom i hver sin gruppe, da der tidligere på ugen blev trukket lod til OL-grupperne. Det betyder, at tyskerne tidligst kan blive dansk modstander i kvartfinalen.

Tyskland vandt VM-guld i 2007 og EM-guld i 2004 og 2016, men har ikke vundet OL-guld siden 1936 i Berlin. I Rio i 2016 blev det til bronze, mens det blev til sølv i Athen i 2004.

