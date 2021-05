Landin forklarer stor misforståelse

- Der er to titler, jeg endnu ikke har vundet sammen med min bror Magnus, og det er EM-titlen og OL-guldet. Herefter trækker jeg mig tilbage.

Det vakte opsigt, da Niklas Landin i april i tyske Stuttgarter Zeitung fortalte om planerne for sit stop på landsholdet - hvilket i princippet kunne ske allerede efter EM i Ungarn/Slovakiet i januar 2022.

Nu forklarer målmanden i sin egen podcast 'Duften af Harpiks', at der var tale om en misforståelse, for interviewet var optakt til en ligakamp, hvor der også blev talt bløde emner som tøj og mode med et glimt i øjet.

Til sidst spurgte den tyske journalist om, hvad Landin har tilbage at opnå i sin karriere.

- Mens jeg tænker over spørgsmålet, så siger han 'du har jo ikke vundet alt med Magnus', og så er jeg sådan 'nå nej, det er rigtigt nok'. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, men nu når han siger det, så er det meget sjovt, og når vi var i det sjove hjørne, så siger jeg 'nå, men jeg så vinder jeg da bare OL og EM og stiller skoene på hylden, haha', siger Landin.

Landin har ikke planer om landsholdsstop til januar. Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/Ritzau Scanpix

I den tyske artikel blev der ved andre citater skrevet, at det var for sjov og med et glimt i øjet, men det står der ikke omkring ordene med landsholdsstop.

- Det var 100 procent sagt for sjov. Vi var i det sjove hjørne og var ved at afslutte interviewet, men det er også mig, der skal være lidt mere klog og lade være at slynge noget ud, der kan misforstås, siger Landin, der føler, at den tyske journalist på forhånd havde en agenda i hovedet.

Niklas Landin fylder 33 år til december, men har allerede vundet alt, hvad der er værd at vinde som håndboldspiller. På klubplan er han tysk mester og Champions League-vinder, og på landsholdet har han vundet EM, VM og OL.

Lillebror Magnus Landin på 25 år kom først med på landsholdet i 2015 og har 'kun' de to VM-titler i 2019 og 2021 på sit landsholds-cv.

Niklas Landin fortæller i podcasten ikke noget om, hvornår han så har tænkt sig at stoppe på landsholdet.

Han har i sin egen podcast tidligere fortalt om, hvor hårdt han har det med at være væk fra børnene Pelle og Silje på seks og tre år samt konen Liv en hel måned hver eneste januar, når der er slutrunde.

På klubholdet har Niklas Landin dog kontrakt med THW Kiel til 2025, hvor han vil være 36 år, men målmanden afviser ikke at tage hjem og tage nogle år i Danmark herefter.

