Landin i bittert solouheld: Humpede ud af tysk hadeopgør

Niklas Landin måtte udgå af lørdagens storkamp i tysk håndbold mellem THW Kiel og Flensburg-Handewitt.

Landsholdets kaptajn var med godt tyve minutter igen af det tyske derby udsat for et solouheld og kunne derfor ikke fortsætte.

I stedet forlod han humpende den udsolgte Flens-Arena i Flensborg med, hvad der ifølge klubbens hjemmeside formentlig er en forstuvet ankel.

Uheldet indtraf, da Landin ved stillingen 19-17 til Flensburg-Handewitt ville sætte et Kiel-angreb hurtigt i gang.

Han løb ud imod det ene hjørne for at få fat i bolden, men vred om på sin højre ankel, væltede en bande og forsvandt ud af tv-billedet.

Landin kom tilbage, men det var tydeligt, at han ikke var i stand til at fortsætte, og Andreas Wolff måtte derfor i aktion i de sidste tyve minutter.

Bitter for Landin - og for Kiel. For det danske plankeværk var godt i gang med at bure sit mål til, da uheldet indtraf i 40. minut af hadeopgøret mellem de to nordtyske storklubber.

Kiels Niklas Landin blev ankelskadet i lørdagens storkamp i tysk håndbold. Foto: Anita Graversen

Landin havde kort efter sit uheld haft flere redninger, men måtte forlade Flensborg med en forstuvet ankel, 11 redninger og nul point.

De forsvarende tyske mestre vandt 26-25 i en kamp, hvor stolperne til stor glæde for hovedparten af de 6300 tilskuere i den udsolgte arena syntes at holde med hjemmeholdet.

- Begge målmænd stod godt i dag, men desværre vrikkede Niklas Landin om, da han skulle hente bolden, og kunne ikke spille videre, sagde Kiel-træner Alfred Gislason til klubbens hjemmeside.

Lasse Svan scorede tre gange og Rasmus Lague fire gange for mestrene Flensburg-Handewitt, der fører Bundesligaen med otte point for fire kampe.

For Niklas Landins Kiel var det sæsonens første nederlag i Bundesligaen.

