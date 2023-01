Landin i den syvende himmel: Næsten perfekt

Danmarks anfører var ovenud imponeret over det spil, Danmark leverede både defensivt og offensivt mod Ungarn

40-23!

40-fucking-23.

Et glimrende og fysisk stærkt Ungarn skal bruge lang tid hos såvel fysioterapeuter som psykologer, før de får den oplevelse ud af kroppen.

Av, av, av.

Efter den voldsomt ensidige VM-kvartfinale, der sender Danmark i semifinalen til et møde med Spanien (igen!), havde da danske profiler da også mere end almindeligt svært ved at finde noget at sætte en finger på.

- Det var en helstøbt oplevelse derinde. Det blev nemmere, end vi havde regnet med, kom det fra Niklas Landin efter den voldsomme udklassering af et ellers velspillende ungarsk hold.

Niklas Landin er svært imponeret over sine unge holdkammerater. Foto: Lars Poulsen

Han stod en god kamp, indtil Kevin Møller fik de sidste 10-12 minutter. Men verdens bedste målmand måtte se andre rende med opmærksomheden.

Især purunge Simon Pytlick leverede endnu en gang et eminent indsats i angrebet. GOG-kunstneren gik uimponeret ind i det hele, som vi har vænnet os til, selvom han altså er slutrundedebutant.

Og når Mikkel Hansen og Mathias Gidsel samtidig er i hopla, så begynder det at give mening, hvis de andre hold melder fra inden de afgørende kampe.

- Det var en nærmest perfekt 1. halvleg, kom det fra Landin, der blev suppleret af Pytlick.

- Det kan lyde arrogant, men vi førte med ni mål ved pausen, og der vidste vi godt, at Ungarn skulle spille en virkelig god 2. halvleg, hvis ikke vi skulle vinde, sagde han til Ekstra Bladet.

Landin understregede, at man altid lige skal se de første fem minutter af 2. halvleg, før man for alvor kan vide sig sikker, når man fører så stort.

Der var ikke overraskende god stemning efter kampen blandt de danske spillere. Foto: Lars Poulsen

Den danske defensiv har længe været et diskussionsemne under dette mesterskab. For godt nok har vi nogle af de bedste forsvarsspillere i verden, men samarbejdet har ikke kørt så gnidningsfrit, som man havde kunnet håbe.

Det gjorde det mod Ungarn. Og det er bemærkelsesværdigt, fordi netop de ungarske klodser af nogle store spillere virkelig havde været et samtaleemne for kvartfinalen.

- De kom jo aldrig rigtig i gang med deres stregspil, for vi lykkedes at spille meget fysisk overfor dem, sagde målmanden.

- Det var nemt at stå inde bagved i dag, når de arbejder sammen, som de gjorde. Det var et rigtig godt forsvar i dag. Jeg håber, vi kan tage det med videre.

- Kan det overhovedet blive bedre end i dag?

- Det kan det altid. Men det er selvfølgelig svært at holde gnisten, når man fører med ni mål ved pausen. Men nu skal vi holde fokus på os selv og komme med samme tempo, som vi spiller med i angrebsspillet.