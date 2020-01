Landin i enorme smerter

PARIS (Ekstra Bladet): Magnus Landin orker ikke at tale med pressen. Landsholdet er rykket fra Metz og Mosel-floden til Paris og Seinen, hvor holdet denne lørdag aften træner i Gymnase Auguste-Delaune – og i modsætning til torsdag på US Ivry’s knastørre halgulv.

Men uden Magnus Landin, der ikke er i nærheden af at komme i kamp søndag – og næppe bliver klar til EM-starten heller. Højre storetå er større end nogensinde. Meget stor!

Den er ikke brækket, har de danske fysser og den norske landsholdslæge konstateret, men en scanning og mere præcis undersøgelse mandag hjemme i Danmark skal afklare, hvor slemt det står til med den polyvante fløj, der fylder en hel del i Nikolaj Jacobsens defensive koncept, fordi han kan dække en back og spare holdet for en udskiftning.

- De første tests viser, at den ikke er brækket, men knægten har store smerter. Tåen er meget hævet. Nu afventer vi lige de næste tre dage og ser, hvad han kan derefter. Skal vi til at have Emil Jakobsen med, spekulerer Nikolaj Jacobsen højt.

- Har du adviseret ham allerede?

- Nej, ikke endnu. Jeg gider heller ikke male fanden på væggen og sætte alt muligt i gang, og så går det godt om to dage. Lad os nu se.

- Det er jo ikke ’bare’ en fløj, du i givet fald mister… Det er jo din schweizerkniv!

- NEJ, men kan i hvert fald ikke sige, at lige Magnus ikke er vigtig. Han lukker virkelig mange huller for os ikke mindst defensivt og afgør, at vi kun skal skifte en mand i angreb og forsvar. Vi så også mod Norge, hvor vi blev nødt til at skifte to, at det gav nogle huller i vores returløb, og vi kommer ned og stå i nogle opstillinger, vi ikke havner i med Magnus på banen, siger Nikolaj Jacobsen, der tilføjer:

- Nu har vi både Magnus og Rasmus Lauge ude, og det betyder jo, at vi mister en masse i den defensive del.

Artiklen fortsætter under billedet

Magnus Landin er utrolig vigtigt for det danske forsvar. Det bliver et tab, hvis han ikke bliver klar i løbet af EM. Foto: Stéphane Pillaud/Ritzau Scanpix

Fysioterapeuten Anja Greve kan afsløre, hvad der rent faktisk forårsagede skaden kort før pausen mod Norge.

- Magnus sparker mod højre i Henrik Møllgaards fod samtidig med, at han er på vej til venstre, så han vrider voldsomt i sin storetå. Den er ikke brækket, men det kan være slemt nok, fordi han jo skal afvikle hen over den storetå. Det er et led, der har fået et kæmpe tryk.

- Det, vi skal have undersøgt på mandag, er, hvordan ledbånd og ledkapsel ser ud. Det ved vi ikke noget om endnu. Der er nogle gisninger omkring det, men vi venter til mandag efter scanningen – og efter Morten Storgaard har kigget på Magnus.

- Var der ikke en idé i at sende ham hjem til undersøgelse med det samme?

- Nej, for den skal jo alligevel have den tid, den skal have. Vi har fået tåen røntgenfotograferet, og det var det vigtigste, fordi det viste, der ikke er et brud. Det er 100 procent, og det siger såvel den norske læge som Morten Storgaard, der har set billederne, siger Anja Greve.

Imens bliver Magnus Landin, der trods alt kunne gå ind i hallen, tapet kraftigt op. Der skal mere tape til end ellers …

