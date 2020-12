Landin i vanvittigt Champions League-drama

Dansker slukker Mikkels drøm

Tidligere på aftenen missede Mikkel Hansen og PSG chancen for at vinde Champions League efter nederlag til Barcelona. Sent mandag aften spillede Niklas Landin og THW Kiel sig så i finalen, da de vandt deres semifinale med 36-35 over ungarske Veszprem efter forlænget spilletid.

Landin og Kiel startede klart bedst og var foran 17-10 sent i første halvleg og gik til pause med 18-13-føring.

Efter pausen fik ungarerne vendt kampen totalt på hovedet i et vanvittigt comeback og vendte 21-24 til 28-24, men Kiel tog timeout og kom med fem mål på stribe sensationelt tilbage og foran 29-28.

Niklas Landin stod med en redningsprocent på 35 i første halvleg af finalen. Foto: Ina Fassbinder/Ritzau Scanpix

Kiel havde flere chancer for at afgøre det i ordinær tid, men det endte 29-29, og de to hold skulle ud i forlænget spilletid. Her blev tyskerne ramt af et rødt kort, ligesom flere marginaler gik dem imod, og så var de bagud 32-34 og lignede en taber.

Men de kom tilbage og foran 35-34 og vandt til slut med 36-35.

Danske Nikolaj Markussen sad på bænken hele kampen for ungarerne, der var helt uden korsbåndsskadede Rasmus Lauge, mens Magnus Landin sad ude med corona for Kiel.

Kiel har tidligere vundet Champions League tre gange, men ikke siden 2012. Nu har de chancen tirsdag aften, hvor Barcelona og Kevin Møller venter i Champions League-finalen 2020, der oprindeligt skulle være spillet i juni, men er blevet udskudt til nu på grund af corona.

