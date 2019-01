Landin: Jeg bliver hidsig, når de pløkker mig lige i hovedet

HERNING (Ekstra Bladet): Vi kan tage det helt roligt! Niklas Landin skal nok nå at blive fit til VM-starten næste fredag i Royal Arena, efter han fik et jag i sin ene lyske under opvarmningen før Ungarn-kampen.

Men bange anelser er helt gratis og momsfri, og det er immervæk en kendsgerning, at landsholdskaptajnen såvel i 2015 som sidste år i Kroatien rendte ind i lyskeproblemer – og mildest talt ikke stod sine bedste slutrunder.

I 2015 døjede keeperen med skaden et halvt år frem til klubskiftet til Kiel.

- VM i Qatar var første gang. Den kommer og går stadig væk, men det er jo ikke en skade, der har sat mig ud af spil i længere tid ud over et par kampe. I Aarhus kom der et lille jag, og så syntes jeg, den blev lidt stiv i det. Det handlede egentlig mest om kontrol over situationen, siger en ubesværet Niklas Landin om skaden, der sidder højt i højre lyske.

Er det den, der har plaget dig tidligere?

- Nej. Jeg ville have kunnet spille mod Ungarn, men vi vurderede, at vi lige ville se, hvordan Jannick startede, og det gik jo helt godt. Der var ikke rigtigt behov for mig.

Spiller du søndag?

- Vi må se. Nu får den lidt ro og behandling i dag, jeg laver nogle øvelser i aften, men når jeg går rundt her på hotellet, mærker jeg intet. Så på den måde er jeg rimeligt optimistisk. Det er oftest lyske og baglår, vi målmænd døjer med, og det kommer vi nok aldrig helt af med.

VM i Qatar var ikke Niklas Landins bedste slutrunde. Han fik en langvarig lyskeskade, der plagede ham frem til starten i THW Kiel om sommeren, og her er han lige blevet ramt i hovedet og brokker sig til dommerne. Foto: Lars Poulsen

Hovedskader er en helt anden historie. Hvor mange gange er du blevet ramt i år?

- Øh. Én gang i hvert fald. Da fik skytten rødt kort på et straffe, og det skulle han faktisk ikke have haft, fordi jeg bevægede mig.

Kvinderne bliver ramt ustandseligt!

- Jo, men vi mænd har jo også perioder, hvor målmænd bliver ramt h-e-l-e tiden. Det er ikke noget stort problem og tema lige nu.

Kun når man bliver ramt… Og så er det jo alvorligt!

- Mega-alvorligt.

Du bliver også hidsig, når nogen skyder for tæt på!

- Mjaeh, det kommer an på situationen. Hvis spilleren på ingen måde er presset, hopper frit ind over og pløkker den lige i hovedet på mig, så bliver jeg hidsig. Så er det med fuldt overlæg.

Nogle lægger vel boldene lige lovlig tæt på målmandens hoved?

- Jo, det er nu ikke noget, jeg føler, folk gør for at skræmme én. Det er i hvert fald lang tid siden, jeg har tænkt sådan. Men der er situationer med spillere, hvor man ved, han altid skyder deroppe og andre, hvor jeg ved, den godt kan komme omkring hovedet. Så garderer man for det.

Niklas Landin skælder ud under kampen mod Spanien ved EM i polske Wroclau i 2016. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hvilken er den værste, du har fået?

- Jeg har ikke haft hjernerystelse, men den værste må være, da Luc Abalo ramte mig i 2009, lige da jeg var kommet med landsholdet. Da var jeg væk et kort øjeblik. Men det var ikke den, der gjorde mest ondt, for den sad i panden. De værste er dem, hvor du ikke får lukket øjet, og bolden rammer der. Det gør vanvittigt… Det er mega-irriterende. Eller hvis den sidder lige på næsen.

De mange skader og Mikkels fødsel giver vel en lidt tumultarisk VM-start?

- Ja, det er ikke den optakt, vi havde håbet på. Vi tænkte, at Mikkel måske ville være lidt uden for truppen, mens vi andre kunne køre på fuld knald. Men ud over Henrik Toft er jeg nu fortrøstningsfuld i forhold til os andre. Vi skal nok være der til første kamp!

