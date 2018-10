Landin med ekstrem redning: - Det er fuldstændig vildt!

SE LANDIN GRIBE VERDENSSTJERNEN UD MED EN HÅND I TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN

- Øj, han griber den med én hånd. Haha, han griber den. Hvor er det vildt det her. Det er fuldstændig vildt det dér. Sikke en redning. Det er altså et skud fra en af verdens bedste spillere, og den sidder bare lige i plukhandsken, lød det fra TV3-kommentatorerne Søren Frederiksen og Christian Dalmose.

De fleste husker dengang ved EM-finalen i 1992, hvor Peter Schmeichel hoppede op og greb en bold med blot én hånd foran flere verdensklasse-tyskere. Lørdag aften leverede håndboldmålmand Niklas Landin noget tilsvarende for sin tyske klub THW Kiel.

Fem minutter inde i anden halvleg af Bundesliga-kampen mod Rhein-Neckar Löwen fyrede en af verdens bedste håndboldspillere, tyske Andy Schmid, kanonen af med et løbeskud fra playmaker-positionen, men den danske målmand stak bare hånden ud og ikke bare parerede bolden, men greb modstanderen ud med en enkelt hånd i det klip, du kan se over artiklen.

Landin jubler over flere vilde redninger - se den mest utrolige i tv-klippet over artiklen. Screenshot: TV3 Sport

Super-redningen skete fem minutter inde i anden halvleg, da Kiel var foran 16-12 på udebane i Bundesligaen mod klubben som den danske landstræner Nicolaj Jakobsen står i spidsen for, og det endte også med sejr til Landin og co. med 27-24.

Sejren var vigtig for Landins Kiel, der fik en forfærdelig start på Bundesliga-sæsonen, men nu virker både den danske målmand og den tyske klub til at have fundet storformen. Kiel ligger nu nummer tre i Bundesligaen, mens RN Löwen er nummer fem med tre point færre - og dog også to kampe mindre spillet.

- Det var en klassepræstation af Nicklas Landin. Helt fra start er han med til at give Kiel en flot åbning, og så har de på et tidspunkt svært ved at komme til scoring, men der er han med til at holde dem inde i opgøret. Efter pausen, hvor Kiel trækker fra, der er det også takket være, at Landin sætter brædder på nede i målet, lød det fra TV3-ekspert Jeppe Haugaard efter kampen.

Landins storform tegner godt forud for januar måneds VM-slutrunde, der spilles i både Danmark og Tyskland.

Her kan du se en samling af alle Landins redninger i topbraget:



Der blev også scoret drømmekasse i kampen - er det her årets mål?



Håndbold-'enkerne': Kvinderne bag de danske EM-stjerner

Bendtners kæreste overrasker

Håndbold-drengene afslører: Her er det bedste ved at blive far

Se også: Medie: Dansk storklub fanget i løgn - nu smutter træneren

Så meget tjener de danske EM-helte