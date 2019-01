Landin stor-roser makkeren: Super Green

Niklas Landin ramte intet, men Jannick Green stod forrygende for Danmark i arbejdssejr over Ungarn

HERNING (Ekstra Bladet): Go Green!

Jannick Green blev helten på en lørdag aften, hvor Niklas Landin ikke ramte en bold det første kvarter. Makkeren fik til gengæld gjort hovedrent i eget bur og nåede fire redninger før pausen og otte efter. 43 pct. – og en mere end godkendt indsats af manden fra Magdeburg.

Er du tilfreds med dig selv i dag?

- Ja, langt hen ad vejen. Der var lige en fase i anden halvleg, hvor et par ærgerlige bolde gik ind, selv om jeg havde hånden på. Ellers kunne vi have lukket kampen lidt før.

- Jeg får en god start, og det giver selvfølgelig selvtillid. Jeg bliver også båret frem af publikum, og så rammer man nogle gange de lidt større parader, så det hele ikke kun bliver standard-redninger, siger den 30-årige målmand.

Jannick Green parerede blandt andet tre helt fri ungarske chancer i slutfasen. Foto: Jens Dresling

Makkerens succes glæder også Niklas Landin:

- Jannick står en super kamp. Han får chancen og slår til, og det var også rigtigt dejligt for mig at se. Jeg kom lidt halvskidt ind i kampen, de spiller sig til nogle gode chancer, og sådan er det engang imellem. Det var fint, vi valgte at skifte så hurtigt.

- Vi ser os selv som to gode målmænd, der supplerer hinanden utroligt godt. Det giver tryghed til os, holdet og Nikolaj, siger kaptajn Landin.

De er enige om, at kampen var mere knoklen end kunst.

- Det var vel ikke den kønneste håndbold, vi har spillet indtil nu. Til gengæld arbejder vi rigtigt fint for det på trods af, at det var svært for os. Vi får ikke de lette kontramål, selv om vi egentlig har okay styr på dem defensivt. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men vi tager en arbejdssejr med, og den er jeg sindssygt glad for, siger Jannick Green.

Det må også være fedt for dig at få lov at spille en rigtig kamp…

- Jeg er sindssygt glad for at komme ind og bidrage. Det har jeg manglet lidt hidtil i turneringen, for der har, som du siger, mest været tale om indhop de sidste ti minutter eller kvarter. Jeg fik lov at starte mod Saudi-Arabien, men det var sgu ikke så sjovt, så det var fedt at komme ind og bidrage til en vigtig sejr, siger Jannick Green.

Det var fedt for alvor at komme ind i Boxen og have afgørende indflydelse på en kamp. Foto: Jens Dresling

Landin vild med Green. Foto: Jens Dresling

Niklas Landin:

- Det var en svær kamp, for der var ikke så mange af dem, vi havde forberedt os på, der spillede. Så på den måde blev det en rigtig arbejdssejr. Der kommer også noget nervøsitet og usikkerhed ind.

I fører med fem, men folk følte sig nok ikke helt trygge alligevel…

- Nej, det tror jeg heller ikke, vi gjorde. Men selv om vi ikke kunne komme væk fra plus fem, så holdt vi den dog hele tiden og fik nogle gode aktioner fra enkelte spillere i dag, siger Niklas Landin.

