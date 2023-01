Landin var i chok

Tilbage i oktober fik Magnus Landin en meget ubehagelig besked.

Han fik en albue i maven i en Bundesliga-kamp for THW Kiel og havde pådraget sig en blødning i leveren.

Fløjen kunne derfor naturligvis ikke spille de to landskampe til EHF Euro Cup i efteråret.

Med det hele lidt på afstand fortæller Landin, at han har det fint igen.

- Det var noget af en omgang. Jeg har det heldigvis helt okay igen, siger Danmarks ene venstre fløj til Ekstra Bladet inden landsholdets træning i går.

Magnus Landin og Danmark skal forsøge at vinde VM for tredje gang i træk. Foto: Lars Poulsen

- Jeg blev en lille smule chokeret over, at det var det. Da jeg sagde det til holdlægen, havde vi snakket om, at det i værste tilfælde kunne være noget med leveren, men at det var lidt utænkeligt.

- Jeg havde det egentlig fint, men kom til Danmark og følte mig meget utilpas, en lille smule syg og havde også smerter. I bund og grund er jeg glad for, at det blev opdaget.

Den 27-årige håndboldspiller var indlagt i fire dage, men ukampdygtig i syv uger.

- Jeg fik en masse søde beskeder. Det varmer altid i en lidt hård periode. Det var dejligt.

Landin og det danske landshold begynder VM 13. januar, hvor Belgien venter. VM spilles i Sverige og Polen. Danmark spiller alle sine gruppekampe i Malmø.