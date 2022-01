Landshold tager coronatest i P-kælder

Coronavirus hærger EM i herrehåndbold i Ungarn og Slovakiet, hvor flere mandskaber er i knæ.

Montenegro, som Danmark besejrede i åbningskampen torsdag, er blevet langt ned af corona, hvor seks spillere samt to stabsmedlemmer har fået en positiv coronatest.

Ligeledes havde Serbien et halvt hold i isolation efter ikke færre end 15 positive svar i og omkring truppen tidligere på ugen.

Mandskaberne bliver testet hyppigt for at hindre virussen, så slutrunden kan afvikles som planlagt, og nu viser det sig, at nogle nationer bruger helt uvante omgivelser, der kan give bekymrende panderynker.

Spillere fra det polske herrelandshold er nemlig blevet testet for corona i en lummer parkeringskælder, som kan ses i videoen nedenunder.

Måske ikke de bedste omgivelser til at teste spillerne, hvor udluftningen og hygiejnen nok ikke er den bedste.

Ovenikøbet er Polen også en nation, der har registreret smitte ved mesterskabet. I midtugen meddelte det polske håndboldforbund på sin hjemmeside, at fem spillere var testet positiv.

Dog har polakkerne i skrivende stund ikke meddelt om flere smittede i eller omkring spillertruppen.

Det polske landshold vandt deres åbningskamp 36-31 mod Østrig, og søndag aften møder de Hviderusland i Gruppe D.

