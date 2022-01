Landsholdet fanget i buffet-kaos

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen kan ikke genkende de franske tilstande, hvor kritikken har haglet ned over forholdene på deres hotel i Szeged..

Men på ét punkt kunne han godt ønske sig en markant ændring.

- Det største kritikpunkt hernede er, at vi ikke er opdelt nok til vores måltider, fortæller landstræneren.

Danmark er indlogeret med flere andre nationer, og når der skal spises, er der frit slag i buffeten. I den afdeling er der plads til forbedring, mener Jacobsen, der har sit klare ønske:

- At det ikke var samme buffet, alle hold gik og tog af, og at man måske var lidt mere opdelt i forhold til at spise. Men det prøver vi at løse lidt internt mellem holdene, så vi ikke er dernede alle sammen på samme tid.

Generelt er pladsen trang på Hotel Lycium, hvor landsholdet har til huse i Debrecen. Derfor kan den danske stab heller ikke undgå at rende ind i andre mandskaber, men man forsøger at løse det efter bedste evne – og med de muligheder, man har til rådighed, forklarer Jacobsen.

- Vi bor ikke på verdens største hotel, så selvfølgelig bumper man ind i hinanden og siger hej kort. Men vi har fået vores eget fine, store mødelokale at være i, hvor vi har sat ting op til at behandle og hygge os. Så det er der, vi er, når vi ikke er på værelserne.

Niklas Landin har også en holdning til buffeten på hotellet. Foto: Lars Poulsen

Holdets anfører, Niklas Landin, har også bemærket udfordringerne ved buffeten.

- Vi spiser sammen med de andre hold, og der kan godt være coronasmitte. Hvis jeg skal sætte en finger på noget, så havde jeg gerne set, at vi havde haft vores egen madsal.

- Vi har så valgt at lægges vores egne måltider, når de andre ikke spiser, og så har vi også aftalt internt på holdet, at vi ikke behøver drikke kaffe og hygge i madhallen. Vi har fået et rigtig fint fællesrum for os selv med bordtennis og en kaffemaskine.

- Vi bevæger os lidt hurtigere væk fra madhallen end vi normalt plejer at gøre.

Lasse Svan, holdets veteran, har også gjort sine observationer ved buffeten.

- Vi har da diskuteret, hvor sikkert det egentlig er, at vi deler buffet med de andre hold og sidder så tæt på dem, som vi gør.

- Vi har de her fine plastikhandsker liggende ved buffeten, men vi kan godt se, at det ikke er alle, der gør brug af dem. Der er noget risiko der, og det er noget, vi snakker om. Vi bruger handskerne, og vi sørger for at spritte af, når vi har været ved buffeten. Desuden bruger vi så lidt tid i spisesalen som muligt.