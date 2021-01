Landsholds-kæreste hjalp Emil i fængslet

Emil Jakobsen er langt om længe på ’fri fod’ efter seks dage i isolation på et lufthavnshotel – og så yderligere en nat på eneværelse på spillerhotellet, inden han fredag endelig kunne rykke ind hos Morten Olsen igen.

- I grove træk var det jo lidt henad fængsel. Men jeg havde gode forhold og et rigtigt lækkert værelse, og internettet fungerede. Jeg var nødt til at hive det positive ud af det og undgå at gå i panik, fortæller Emil Jakobsen.

Han indrømmer blankt, at han var pænt rystet, da hans test inden VM-starten bonede ud positiv, men nu er han klar til at få sin slutrunde-debut mod Japan i aften.

- Jeg tænkte jo, du ved. Altså, hvad fanden skal der lige ske, da jeg fik besked om den positive test.

- Men jeg synes faktisk, jeg var god til at holde hovedet højt, da jeg kom på hotellet. Det havde været skidt, hvis jeg var gået i panik og blevet ked af det. Jeg prøvede hele tiden at få et smil på læben og være positiv og tale med min familie hver dag. Jeg synes, jeg er kommet godt ud af det i forhold til, hvordan situationen var, siger Emil Jakobsen.

- Der var nogle udfordringer i forhold til roomservice og sådan nogle ting, men det kom til at fungere. Jeg lærte at trives i det, det var til at overkomme.

Han har fået massiv støtte fra familie, slægt og venner, landsholdslejren har selvfølgelig også været i jævnlig kontakt med ham, og kæresten Helena Elver hjemme i Odense har været en stor støtte.

Hun skulle have haft sin første slutrunde i december, men ødelagde et korsbånd i en test op til EM i Herning.

I kandiderer til at være Danmarks mest uheldige yngre par!

- Ja, uheldene har godt nok ramt os, men hendes er en del værre end mit. Jeg slap med syv dage i isolation. Vi har snakket sammen hver dag, hun har virkelig været god og bakket op. Hun er pissesej og godt i gang med sit genoptræningsforløb. Hun kører det med hård hånd, siger Emil Jakobsen.

Nu er han tilbage værelset hos Morten Olsen, og der har han åbenbart været stærkt savnet.

- Jeg har hørt historier om, at han har sovet alt for meget, så jeg glæder mig til at komme tilbage og holde styr på ham. Jeg holder styr på alt inde på vores værelse og sørger for struktur, ellers glemmer han alting. Jeg skal sørge for, at han får mundbind på og husker sin akkreditering. Jeg er nødt til at holde ham i kort snor, siger den 22-årige om sin 14 år ældre makker.

